手牽E奶女星享福利　「差點扯下比基尼」王少偉挨轟

外景節目《綜藝3國智》近日邀請到有「真人版娜美」之稱的梓梓（董梓甯）參與水上關卡，卻讓王少偉再度成為眾人調侃的目標。王少偉和梓梓挑戰站在浮板上，梓梓轉過身面對王少偉想換個角度繼續遊戲，但王少偉一看到梓梓正面就瞬間暈船失去重心，最後兩人雙雙入水。



▲王少偉（後）和梓梓挑戰站在浮板上。（圖 / 台視提供） 為了要將梓梓趕緊從水中救起，王少偉伸手救人時不小心拉到比基尼背後的細繩，差點將整件泳衣脫下來，嚇得他急忙收手，直呼：「不小心碰到後面肩帶，好害羞啦！」這也讓其他人氣的大罵：「你在搞什麼！」一陣混亂之後，王少偉沒有馬上起身上岸，反倒躲在水中，被眼尖的黃豪平發現，立刻質問：「你躲在水裡幹嘛？」王少偉害羞笑說：「先讓我休息一下啦！」



▲王少偉（左）和梓梓雙雙落水。（圖 / 台視提供） 梓梓和王少偉一前一後，為了防止落水，王少偉還主動牽起梓梓雙手，表示：「我剛還特別請教李易，他說要站在『甜蜜點』上才可以保持平衡。」此舉當場惹怒其他主持人，李易立即回嗆：「可是我沒有教你牽人家的手呀！」王少偉堅持這招一定可以過關，雖然一開始前進的速度不錯，可惜後繼無力，兩人都掉入水中。



