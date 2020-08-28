NOWnews 今日新聞 navigate_next 娛樂

陷官司糾紛缺席首映　《粽邪2》監製曝「孫安佐心聲」

記者翁新涵/台北報導
calendar_today2020-08-28 22:23:39

▲《粽邪2》監製曝孫安佐心聲，說他其實很想參加電影宣傳。（圖／孫安佐IG）
▲《粽邪2》監製曝孫安佐心聲，說他其實很想參加電影宣傳。（圖／孫安佐IG）
恐怖電影《馗降：粽邪2》今（28）日於西門町舉辦首映會，除了李康生出國拍片，無法出席之外，孫安佐也因為官司糾紛缺席，但監製鄒介中表示，孫安佐其實非常想參與宣傳行程，畢竟這是他的首部大銀幕處女作，而他之前也特別打電話關心、安慰孫安佐，更意外暴露其目前的心情。

監製鄒介中表示，當他得知孫安佐遭士林地檢署起訴之後，就有打電話去安慰孫安佐，希望他在家中好好沉澱一段時期，「其實，我們原本有幫他安排上兩個節目，現在也都取消了，因為還是要以他的官司為主，家裡的事情比較重要，之後倘若還想加入電影宣傳，隨時都可以。」鄒介中也透露，孫安佐剛開始拍片時很沒信心，甚至覺得自己演得很爛，直到看完試片之後，才突然感到很有信心，發現自己也是可以演戲的。

▲孫安佐看完試片之後，發現自己演得不錯，開始有信心。（圖／孫安佐IG）
▲孫安佐看完試片之後，發現自己演得不錯，開始有信心。（圖／孫安佐IG）
《馗降：粽邪2》雖然是恐怖片，但片中兩位主角許安植、陳雪甄，表現卻是恐怖片中少有的實力派演出，被形容「演得比鬼還可怕」的陳雪甄，入圍金馬獎的呼聲非常高。兩人為了拍攝都遍體鱗傷，因為拉扯戲有骨盆錯位的情形，幸好復健之後已無大礙。

▲▼許安植（上圖）、陳雪甄（下圖右）在片中都有超實力派演出。（圖／特約記者林敬原攝）
▲▼許安植（上圖）、陳雪甄（下圖右）在片中都有超實力派演出。（圖／特約記者林敬原攝）
▲▼許安植（上圖）、陳雪甄（下圖右）在片中都有超實力派演出。（圖／特約記者林敬原攝）

倒是許安植拍完之後仍然惡夢連連，特地到行天宮收驚了5、6次，「因為拍攝時，日夜顛倒身心壓力都很大，無時無刻都處於驚嚇狀態，於是第一次去行天宮收驚，結果還沒走出行天宮，我就忍不住大哭起來。」原來是因為，當時她覺得有一種被淨化的感覺，當下再也受不了淚崩。

今晚首映會眾星雲集，除了監製鄒介中、導演廖士涵，還包括演員夏于喬、鄒承恩、陳博正、許安植、顏正國、陳雪甄、楊慶煌、雷洪、劉國劭、夏紫薇、應采靈、Kimi陳希瑀等都齊聚一堂。《馗降：粽邪2》將於9月2日上映。

▲▼《馗降：粽邪2》眾星雲集，還請來鬼王出巡。（圖／特約記者林敬原攝）
▲▼《馗降：粽邪2》眾星雲集，還請來鬼王出巡。（圖／特約記者林敬原攝）
▲▼《馗降：粽邪2》眾星雲集，還請來鬼王出巡。（圖／特約記者林敬原攝）
 

關鍵字

孫安佐 粽邪2 官司糾紛 首映 鄒介中

延伸閱讀

NOW民調中心

《平民巨星》總冠軍爭霸戰，最強嗓音即將出爐，快來預測最後贏家！

《平民巨星》總冠軍爭霸戰，最強嗓音即將出爐，快來預測最後贏家！

繼續作答
政府開放美豬美牛進口台灣

政府開放美豬美牛進口台灣

繼續作答
您覺得誰沒入圍55屆金鐘獎是最大遺珠？

您覺得誰沒入圍55屆金鐘獎是最大遺珠？

繼續作答
warning

警告

未滿十八歲不得觀賞瀏覽