「美國隊長」哀悼《黑豹》查德威克　發文：安息吧！國王

「美國隊長」克里斯伊凡貼出與查德威克鮑斯曼的黑白合照，並難掩悲痛表示：「我實在非常沮喪，這太令人心碎了，查德威克是一個獨特、又堅定不移且富有好奇心的藝術家，很少有表演者具有這種力量和多才多藝，他還有許多出色的工作要創造。我對我們的友誼深表感激，也對他的家人祈禱並誠摯慰問，安息吧，國王。」
「浩克」馬克魯法洛也表示：「我要說的是，今年積累的悲劇，會因為失去查德威克鮑斯曼而變得更加深刻，他是真男人，真有才華的一個人。兄弟，你是歷史上最偉大的人之一。主愛你，安息，國王。」
「戰爭機器」唐奇鐸則留言道：「我會想念你的，你永遠是照亮我的光芒，且愛著我。」更以表情符號中，《黑豹》標誌性「Wakanda Forever」圖案做結尾。
此外，美國民主黨總統候選人拜登及其副手賀錦麗，也都發文哀悼查德威克鮑斯曼，拜登寫道：「查德威克鮑斯曼是真正的力量，比任何我們在銀幕上看到的都要強大，不論是在《黑豹》的演出，或是飾演美國職棒傳奇球星傑基羅賓森，他都啟發了多個世代的人，並向他們展示，他們能成為自己想成為的人，甚至是超級英雄。」
賀錦麗更上傳自己與查德威克鮑斯曼的合照，並讚美他是有才氣、仁慈、學識豐富以及謙虛的人。根據報導，兩人都是霍華德大學的校友，而且查德威克鮑斯曼生前相當關注種族議題，並在拜登宣布賀錦麗是他的副手時，發文表態支持。