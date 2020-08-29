「美國隊長」哀悼《黑豹》查德威克　發文：安息吧！國王

漫威賣座片《黑豹》男主角查德威克鮑斯曼，因為大腸癌病逝，終年43歲，消息傳出震驚全球，而包括「美國隊長」克里斯伊凡、「綠巨人浩克」馬克魯法洛、「戰爭機器」唐奇鐸等超級英雄演員，也都在推特PO文悼念，甚至連美國民主黨總統候選人拜登及其拍檔賀錦麗，都留言一同哀悼。

「美國隊長」克里斯伊凡貼出與查德威克鮑斯曼的黑白合照，並難掩悲痛表示：「我實在非常沮喪，這太令人心碎了，查德威克是一個獨特、又堅定不移且富有好奇心的藝術家，很少有表演者具有這種力量和多才多藝，他還有許多出色的工作要創造。我對我們的友誼深表感激，也對他的家人祈禱並誠摯慰問，安息吧，國王。」

▲克里斯伊凡(右)哀悼查德威克鮑斯曼，並PO出兩人合照。（圖／克里斯伊凡推特）

「浩克」馬克魯法洛也表示：「我要說的是，今年積累的悲劇，會因為失去查德威克鮑斯曼而變得更加深刻，他是真男人，真有才華的一個人。兄弟，你是歷史上最偉大的人之一。主愛你，安息，國王。」