陸百花獎公布提名名單　章子怡、周冬雨、惠英紅競逐影后

根據報導，本屆百花獎入圍影片共189部，入圍標準為：在2018年3月1日至2020年2月29日兩年度内，取得國家電影局頒發的《電影片公映許可證》，且在全國院線上映且票房不低於1000萬元人民幣的國產影片。經初選委員會投票後產生10部候選影片，再交由全國電影觀眾投票，誕生最終提名名單。
根據百花獎官方介紹本次評選規則：將由101名觀眾評委在頒獎典禮現場，以按表決器的方式投票產生。據了解，所有參加當屆大眾電影百花獎投票的觀眾，均有資格報名參加當屆百花獎觀眾評委的選拔，最終選拔的101名幸運觀眾，組成第35屆大眾電影百花獎終評評選委員會，並在電影節期間，對10部候選影片進行深度觀摩和充分討論，最後在頒獎典禮當場進行投票表决，評選出第35屆大眾電影百花獎各獎項獲獎者。
第35屆大眾電影百花獎提名名單如下：
最佳影片：
《少年的你》
《我不是藥神》
《我和我的祖國》
《哪吒之魔童降世》
《流浪地球》
最佳導演：
陳國輝，《烈火英雄》
陳凱歌、張一白、管虎、薛曉路、徐崢、寧浩、文牧野，《我和我的祖國》
餃子，《哪吒之魔童降世》
郭帆，《流浪地球》
曾國祥，《少年的你》
最佳男主角：
肖央，《誤殺》
張譯，《我和我的祖國》
張涵予，《中國機長》
周潤發，《無雙》
黃曉明，《烈火英雄》
最佳女主角：
張靜初，《無雙》
周冬雨，《少年的你》
章子怡，《攀登者》
惠英紅，《我和我的祖國》
譚卓，《誤殺》
最佳男配角：
王傳君，《我不是藥神》
王洛勇，《我和我的祖國》
井柏然，《攀登者》
印小天，《烈火英雄》
秦沛，《誤殺》
最佳女配角：
馮文娟，《誤殺》
曲尼次仁，《攀登者》
楊紫，《烈火英雄》
吳越，《少年的你》
袁泉，《中國機長》
最佳新人：
文牧野，《我不是藥神》
張雅玫，《中國機長》
張熙然，《誤殺》
易烊千璽，《少年的你》
韓昊霖，《我和我的祖國》
最佳編劇：
于勇敢、陳國輝，《烈火英雄》
林詠琛、李媛、許伊萌，《少年的你》
餃子，《哪吒之魔童降世》
龔格爾、嚴東旭、郭帆、葉俊策、楊治學、吳荑、葉濡暢、沈晶晶，《流浪地球》
韓家女、鍾偉、文牧野，《我不是藥神》