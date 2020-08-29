陸百花獎公布提名名單　章子怡、周冬雨、惠英紅競逐影后

▲▼「第35屆大眾電影百花獎」形象大使是劉昊然（下圖）。（圖／「大眾電影百花獎微博）

第35屆大眾電影百花獎提名名單如下：

王傳君，《我不是藥神》





王洛勇，《我和我的祖國》





井柏然，《攀登者》





印小天，《烈火英雄》





秦沛，《誤殺》





最佳女配角：



馮文娟，《誤殺》



曲尼次仁，《攀登者》



楊紫，《烈火英雄》



吳越，《少年的你》



袁泉，《中國機長》



最佳新人：



文牧野，《我不是藥神》



張雅玫，《中國機長》



張熙然，《誤殺》



易烊千璽，《少年的你》



韓昊霖，《我和我的祖國》



最佳編劇：



于勇敢、陳國輝，《烈火英雄》



林詠琛、李媛、許伊萌，《少年的你》



餃子，《哪吒之魔童降世》



龔格爾、嚴東旭、郭帆、葉俊策、楊治學、吳荑、葉濡暢、沈晶晶，《流浪地球》



韓家女、鍾偉、文牧野，《我不是藥神》



