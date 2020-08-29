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陸百花獎公布提名名單　章子怡、周冬雨、惠英紅競逐影后

記者翁新涵/綜合報導
calendar_today2020-08-29 19:15:11update2020-08-29 19:20:02

▲（左起）周冬雨、惠英紅、章子怡角逐大陸百花獎影后。（圖／《少年的你》劇照，《我和我的祖國》劇照，《攀登者》劇照）
▲（左起）周冬雨、惠英紅、章子怡角逐大陸百花獎影后。（圖／《少年的你》劇照，《我和我的祖國》劇照，《攀登者》劇照）
大陸「第35屆大眾電影百花獎」今（29）日公布提名名單，包括《少年的你》、《我不是藥神》、《我和我的祖國》、《哪吒之魔童降世》、《流浪地球》都獲得最佳影片提名，而且周潤發和黃曉明將競逐影帝，章子怡和周冬雨、惠英紅則角逐影后頭銜。頒獎典禮將於9月26日晚在鄭州舉行，此外，百花獎還宣布劉昊然將擔任今年的形象大使。

根據報導，本屆百花獎入圍影片共189部，入圍標準為：在2018年3月1日至2020年2月29日兩年度内，取得國家電影局頒發的《電影片公映許可證》，且在全國院線上映且票房不低於1000萬元人民幣的國產影片。經初選委員會投票後產生10部候選影片，再交由全國電影觀眾投票，誕生最終提名名單。

▲▼「第35屆大眾電影百花獎」形象大使是劉昊然（下圖）。（圖／「大眾電影百花獎微博）
▲▼「第35屆大眾電影百花獎」形象大使是劉昊然（下圖）。（圖／「大眾電影百花獎微博）
▲▼「第35屆大眾電影百花獎」形象大使是劉昊然（下圖）。（圖／「大眾電影百花獎微博）
根據百花獎官方介紹本次評選規則：將由101名觀眾評委在頒獎典禮現場，以按表決器的方式投票產生。據了解，所有參加當屆大眾電影百花獎投票的觀眾，均有資格報名參加當屆百花獎觀眾評委的選拔，最終選拔的101名幸運觀眾，組成第35屆大眾電影百花獎終評評選委員會，並在電影節期間，對10部候選影片進行深度觀摩和充分討論，最後在頒獎典禮當場進行投票表决，評選出第35屆大眾電影百花獎各獎項獲獎者。

第35屆大眾電影百花獎提名名單如下：

最佳影片：

《少年的你》

《我不是藥神》

《我和我的祖國》

《哪吒之魔童降世》

《流浪地球》

最佳導演：

陳國輝，《烈火英雄》

陳凱歌、張一白、管虎、薛曉路、徐崢、寧浩、文牧野，《我和我的祖國》

餃子，《哪吒之魔童降世》

郭帆，《流浪地球》

曾國祥，《少年的你》

最佳男主角：

肖央，《誤殺》

張譯，《我和我的祖國》

張涵予，《中國機長》

周潤發，《無雙》

黃曉明，《烈火英雄》

最佳女主角：

張靜初，《無雙》

周冬雨，《少年的你》

章子怡，《攀登者》

惠英紅，《我和我的祖國》

譚卓，《誤殺》

最佳男配角：

王傳君，《我不是藥神》

王洛勇，《我和我的祖國》

井柏然，《攀登者》

印小天，《烈火英雄》

秦沛，《誤殺》

最佳女配角：

馮文娟，《誤殺》

曲尼次仁，《攀登者》

楊紫，《烈火英雄》

吳越，《少年的你》

袁泉，《中國機長》

最佳新人：

文牧野，《我不是藥神》

張雅玫，《中國機長》

張熙然，《誤殺》

易烊千璽，《少年的你》

韓昊霖，《我和我的祖國》

最佳編劇：

于勇敢、陳國輝，《烈火英雄》

林詠琛、李媛、許伊萌，《少年的你》

餃子，《哪吒之魔童降世》

龔格爾、嚴東旭、郭帆、葉俊策、楊治學、吳荑、葉濡暢、沈晶晶，《流浪地球》

韓家女、鍾偉、文牧野，《我不是藥神》

關鍵字

百花獎 章子怡 周冬雨 惠英紅 影后

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