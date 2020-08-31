專訪／小煜「引退」？親曝辣妻私生活　無法自拔先愛上她

小煜2006年憑著節目《模范棒棒堂》打開知名度，隨後與敖犬、威廉、阿緯、小傑（現稱小杰）、王子組團「Lollipop棒棒堂」走紅，期間經歷2009年小傑、王子離團，6人幫改為4人的「Lollipop@F」，直到2015年敖犬出走後，小煜、威廉、阿緯也在2016年屆滿不續約，團體2017年正式解散。
不同於王子、威廉等人單飛後仍頻頻亮相螢光幕前，小煜經營美髮店副業有成，目前在北、中2地皆有店面，品牌眾所周知；加上在台遲遲未推出作品，就曾有媒體報導分析「六棒」近況，直接給小煜冠上「沒作品」的標題，讓他無奈苦笑：「我有作品，我鑽研音樂劇4、5年了，我一直在默默耕耘，或許我演到的角色戲份不多，但我也是從小演員練到現在，明年已經確定有人要找我演主角了！」
其實小煜在台已有4、5年時間沒有經紀公司，今年8月決定簽給「遊戲橘子集團」旗下的「猿聲」，他認為在台的發展必須循序漸進，所以決定投袂行動。小煜2016年至今全心投入音樂劇演出，包含《寂寞瑪奇朵》，以及《飲食男女》，他真心熱愛演戲與唱歌，有機會都不排斥挑戰，更從中發現過去自己的缺點，點出唱腔技巧有待加強。
小煜在「棒棒堂」時期被外界公認是「主唱擔當」，直到接觸音樂劇後，前輩不客氣指正，打破他過去的「美麗誤會」，是什麼話讓他印象深刻？「你不會唱歌」5字讓小煜進行省思，決定提高自我要求，他表示：「這就是我單飛後要面對的事情，在我紅的時候，沒有人會去糾正你的瑕疵，或許他們知道，但他們也不會去說，『我自己當下也覺得，我唱歌很好聽啊』。」唯有這樣激烈的逆耳忠言，現在的自己，才有幸站上殿堂級的國家歌劇院表演。
他承認現今人氣不敵從前，過去簽唱會一簽就是5、6小時、人數千人起跳，當團體解散後，舉例自己可能得面對5、6個人的殘酷局面，但也因爲這份落差感，被重力敲醒的小煜終於認清現實，學會自我調適後，再樂觀看待自己的成長過程，雖然過去價值不代表未來地位，但只要每天都努力一點，就會有更好的楊奇煜，表示不後悔過去的選擇，再給一次機會，仍要回到以前體驗燦爛時光，最後不忘搞笑補充「還要去上歌唱訓練班！」
今年除了事業起飛，小煜7月升格人夫，8月趕進度宣布當爸，消息受到外界極大關注，看見自己沉睡已久的人氣霸氣歸來，令他又驚又喜。他透露與老婆顏言的媒人，是彼此的朋友介紹認識，並害羞表示「是我先愛上她的」，關鍵原因在於對方樸實無華的生活，他說：「她的生活是我很喜歡的，沒有太多奇怪的朋友，沒有太多的夜生活，很單純的上下班，這對我這身經百戰的人來說，很少看到有女生這樣。」
小煜提到愛妻話匣子大開，透露對方注重健康，幾乎都自己下廚餵老公，問起老婆廚藝如何？他開玩笑回應：「目前拉肚子的次數越來越少了！」小煜也不擔心妻管嚴，表示「結婚後，我的所有都是她的，我很喜歡」，甚至非常享受太太嚴格拷問自己的社交圈，「我還滿喜歡她這樣問我的，因為這代表在乎，怕女生接近我意圖不軌」；而他不會限制對方太多，只要她開心，自己什麼都好，放閃十足閃瞎記者。
小煜透露未來的工作計畫，表示手上寫好不少歌，抒情、搖滾風格都有，正待適當時機推出，也希望未來有機會開演唱會、出演偶像劇；至於跟老婆的部分，坦言「還是很想拚個女兒」，他解釋：「因為我只有哥哥沒有姊姊，所以希望老大是女生，感覺比較會照顧弟弟，才會有這樣的想法。」但一切還是尊重太太意願，而她也沒有反對，表示「生完這胎再看感覺吧！」夫妻感情非常融洽。
訪談最後，小煜表示太太預產期前後，他都有音樂劇工作，很擔心生產時自己不在她身邊，開玩笑說老婆事前一定都會說沒關係、工作要緊，但最後一定會翻舊帳，假設真的不湊巧，會跟劇組請假，或是一下班就會立即飛奔醫院，在忙也要參與第一胎誕生的重要時刻。