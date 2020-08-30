演藝圈好友全來了！男星超崩潰「我的歌好難唱」

J.Sheon一連演唱《愛已死》、《不管他嗑了什麼都給我來一點》、《欠處理》、《比較浪漫》等曲，炒熱現場氣氛，而在演唱《慢走不送》時，「金曲歌后」艾怡良與同門師弟馬仕釗現身合體，讓粉絲超嗨。此外，因合作而成為好友的孫盛希，和有多年交情的呂士軒相繼現身，分別與J.Sheon帶來《闖空門》、《啵啦》2首歌曲，展現好交情。緊接著2位情同手足的嘉賓，知名音樂人剃刀蔣、MV導演謝乾乾，也陸續登場，與呂士軒、J.Sheon一起演唱《狐群狗黨》，可以說是驚喜不斷。
J.Sheon原訂5月舉行的演唱會，因為疫情的關係延到7月，後又再度改期至8月29日，一波三折的過程並沒有澆熄J.Sheon的熱情，對於能夠成功舉辦演唱會，J.Sheon心存感激，並卯足全力籌備，「做音樂到現在終於有第一場個人演唱會也是滿感動的，但一直陷入一種『真的有人可以唱完這麼多歌嗎？』的懷疑感，所以滿緊張的。」他也笑說：「因為我的歌實在是太難唱了！一直都以為我的歌是設計給人聽而不是拿來唱的，也算自作孽不可活，但也是只能甘願做，歡喜受啦！」
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