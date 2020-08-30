演藝圈好友全來了！男星超崩潰「我的歌好難唱」

J.Sheon於昨（29）日晚登上信義劇場Legacy Max，舉辦個人首場演唱會，除了演唱許多經典歌曲外，J.Sheon多位演藝圈好友現身力挺，包含有艾怡良、馬仕釗、孫盛希、呂士軒、剃刀蔣、謝乾乾以及壓軸頑童MJ116的瘦子、小春，超多嘉賓合唱，讓演唱會超嗨。

J.Sheon一連演唱《愛已死》、《不管他嗑了什麼都給我來一點》、《欠處理》、《比較浪漫》等曲，炒熱現場氣氛，而在演唱《慢走不送》時，「金曲歌后」艾怡良與同門師弟馬仕釗現身合體，讓粉絲超嗨。此外，

▲J.Sheon演唱多首歌曲。（圖／寬宏藝術提供）

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