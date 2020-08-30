短髮更好看的女星？全場狂推「百大美女冠軍」：真的驚豔

雖然長髮和短髮各有不同的韻味與美感，但絕大部分的人似乎還是傾向認為長髮更有女人味，不過，搭配不同氣質與臉形輪廓，許多女明星被公認是短髮更亮眼的「俏麗女神」。而近日有網友就好奇在PTT提問「短髮造型好看的女星？」結果全場紛紛狂推曾蟬聯3年「FHM台灣百大美女」冠軍的郭雪芙。

原PO在PTT女孩板表示，日前看了一篇介紹短髮造型的文章，認真覺得張鈞甯、陳庭妮、高俊熙剪男孩頭都很好看，桂綸鎂也還行，尤其是高俊熙，讓他第一次覺得女生剪男生頭還能這麼正、這麼有個性！反觀有些女藝人剪短則是很莫名其妙，覺得她們只是在跟風。

原PO更透露，自己是可憐的米粉QQ自然捲，這輩子想剪短髮造型是不可能了，畢竟她無法接受短髮還竄出一堆毛燥捲毛，雖說可燙直，淡看起來又不夠自然...

▲郭雪芙。（圖／翻攝自郭雪芙IG）

▲新垣結衣。（圖／翻攝自gakki_smile IG）

此文一出，隨即掀起熱論，網友紛紛曝光自己心目中的「短髮女神」，「長相英氣的女孩兒剪短髮都滿好看的吧！賴雅妍也是啊」、「絕對梁詠琪，常法反而沒特色」、「高俊熙短髮真的神好看」、「第一個想到鄉民老婆結衣」、「沒有喜歡郭雪芙，但她短髮真的驚豔很多」、「桂綸鎂」、「第一個想到的是新垣結衣，不過她長髮也挺美的，台灣明星的話就郭雪芙」、「長澤雅美唯一解，結衣好像也行」、「郭雪芙，長髮反而變普通」、「唯一支持廣末涼子」、「楊丞琳，短髮真的美，還有郭雪芙」。

而綜合網友意見，最多人推爆的就是，曾為女子團體Dream Girls成員的郭雪芙，事實上，泡芙曾在2011年的電視劇《真愛找麻煩》中飾演黑道千金「黎兒」一角，因而知名度大增，更曾蟬聯2013、2014及2015年的「FHM台灣百大美女」冠軍，圈粉無數。（編輯：許苡晴）

▲桂綸鎂剛。（圖／翻攝自桂綸鎂臉書）