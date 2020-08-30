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AKIRA開球險出糗！林志玲偷現身興奮搶拍：老公加油

記者陳雅蘭/新北報導
calendar_today2020-08-30 18:18:09update2020-08-30 18:57:57

▲AKIRA（右）今幫富邦悍將開球，老婆林志玲偷現身。（圖／記者林柏年攝）
▲AKIRA（右）今幫富邦悍將開球，老婆林志玲偷現身。（圖／記者林柏年攝）
國民姊夫「放浪兄弟」AKIRA今（30日）幫富邦悍將開球，但棒球差點打到富邦金控董事長蔡明興，讓他嚇一大跳。他太太林志玲也低調現身，戴著遮陽帽、口罩，拿著手機搶拍老公英姿，更揮手比出「老公加油」的手勢，眼神寵溺無比。他場上也以中文表示：「 大家加油，希望大家平安健康，謝謝。」投球不忘呼籲防疫。

▲▼AKIRA第一次開球。（圖／記者林柏年攝）
▲▼AKIRA第一次開球。（圖／記者林柏年攝）
▲▲▼AKIRA第一次開球。（圖／記者林柏年攝）
AKIRA今開球，但事前未透露老婆是否出席，結果林志玲戴著咖啡色遮陽帽、黑色口罩，低調從包廂走出，拿著手機搶拍老公投球英姿，隨後換上球衣，揮手比出「老公加油」的手勢，眼神充滿愛意。AKIRA受訪聽到老婆有來，驚訝問記者「她有來喔！」坦言事前專心投入準備，不知道太太到底會不會來。 

他今穿上背號6號的球衣，透露會選擇此數字，是因為每次遇到人生轉捩點時，剛好都會出現6，所以選此號作為幸運數字。他也說這次出席契機，剛好日本工作有空檔，趁著時間回台並準備申請居留證，也表示：「這次回來，發現台灣防疫做得很好，我學到了很多。」而AKIRA這次來台停留時間不久，辦完事情就會返日。 

此外，AKIRA本月23日度過39歲生日，有許什麼願望？他只許了家人、朋友都身體健康，也希望疫情快點結束，也用中文大讚老婆準備的火鍋「很好吃」；而25號的七夕情人節，當然也是兩人一起過，但他未透露太多細節。

▲▼林志玲（上）現身加油，AKIRA受訪得知後很驚喜。（圖／記者林柏年攝）
▲▼林志玲（上）現身加油，AKIRA受訪得知後很驚喜。（圖／記者林柏年攝）
▲▼林志玲（上）現身加油，AKIRA受訪得知後很驚喜。（圖／記者林柏年攝）
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放浪兄弟 國民姊夫 AKIRA 開球 林志玲

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