AKIRA開球險出糗！林志玲偷現身興奮搶拍：老公加油

AKIRA今開球，但事前未透露老婆是否出席，結果林志玲戴著咖啡色遮陽帽、黑色口罩，低調從包廂走出，拿著手機搶拍老公投球英姿，隨後換上球衣，揮手比出「老公加油」的手勢，眼神充滿愛意。AKIRA受訪聽到老婆有來，驚訝問記者「她有來喔！」坦言事前專心投入準備，不知道太太到底會不會來。
他今穿上背號6號的球衣，透露會選擇此數字，是因為每次遇到人生轉捩點時，剛好都會出現6，所以選此號作為幸運數字。他也說這次出席契機，剛好日本工作有空檔，趁著時間回台並準備申請居留證，也表示：「這次回來，發現台灣防疫做得很好，我學到了很多。」而AKIRA這次來台停留時間不久，辦完事情就會返日。
此外，AKIRA本月23日度過39歲生日，有許什麼願望？他只許了家人、朋友都身體健康，也希望疫情快點結束，也用中文大讚老婆準備的火鍋「很好吃」；而25號的七夕情人節，當然也是兩人一起過，但他未透露太多細節。
※【NOWnews 今日新聞】提醒您：
因應新冠肺炎疫情，疾管署持續加強疫情監測與邊境管制措施，國外入境後如有發燒、咳嗽等不適症狀，請撥打「1922」專線，或「0800-001922」，並依指示配戴口罩儘速就醫，同時主動告知醫師旅遊史及接觸史，以利及時診斷及通報。