豆花妹演唱會與唐禹哲「大復合」　緋聞男友阿璞低調現身

32歲的藝人豆花妹（蔡黃汝）今（30）日於華山Legacy舉辦《這些年教會我的事》演唱會，近期與她一同趕拍華劇《我的青春沒在怕》的唐禹哲也驚喜現身，值得注意的是，她的緋聞男友八三夭主唱阿璞在忙完手邊工作後，也馬上趕到現場。





八三夭昨晚才在高雄結束演唱會，阿璞就被捕捉到戴帽子，一身休閒裝扮，低調現身力挺豆花妹的演唱會，而豆花妹在演唱完一連串的歌曲後，壓軸則是表演八三夭的人氣神曲《想見你想見你》獻給在場歌迷朋友，還自爆唱這首歌另有隱情，「多年前要發新專輯時，這首歌的demo原本有在選歌名單上，原本是準備要錄唱，但最終挑選時沒挑中，也算是我自己歌單的『遺珠』，這次難得有機會辦演唱會，當然要來唱一下」。



