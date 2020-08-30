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豆花妹演唱會與唐禹哲「大復合」　緋聞男友阿璞低調現身

娛樂中心/綜合報導
calendar_today2020-08-30 21:03:01

▲豆花妹（左圖左）在演唱會上與唐禹哲（左圖右）上演復合，緋聞男友阿璞（右圖）低調現身。（圖／讀者、繁星浩月提供）
▲豆花妹（左圖左）在演唱會上與唐禹哲（左圖右）上演復合，緋聞男友阿璞（右圖）低調現身。（圖／讀者、繁星浩月提供）

32歲的藝人豆花妹（蔡黃汝）今（30）日於華山Legacy舉辦《這些年教會我的事》演唱會，近期與她一同趕拍華劇《我的青春沒在怕》的唐禹哲也驚喜現身，值得注意的是，她的緋聞男友八三夭主唱阿璞在忙完手邊工作後，也馬上趕到現場。

八三夭昨晚才在高雄結束演唱會，阿璞就被捕捉到戴帽子，一身休閒裝扮，低調現身力挺豆花妹的演唱會，而豆花妹在演唱完一連串的歌曲後，壓軸則是表演八三夭的人氣神曲想見你想見你獻給在場歌迷朋友，還自爆唱這首歌另有隱情，「多年前要發新專輯時，這首歌的demo原本有在選歌名單上，原本是準備要錄唱，但最終挑選時沒挑中，也算是我自己歌單的『遺珠』，這次難得有機會辦演唱會，當然要來唱一下」。

此外，與豆花妹因戲結緣的唐禹哲也突然現身台上，豆花妹看到後則是又驚又喜，2人還在現場上演「搶先版大復合」，原來由於目前劇中正上演男女主角吵架戲碼，在劇情走向還未明朗之前，2人就在豆花妹演唱會上搶先復合，讓現場粉絲現場讚聲叫好，豆花妹也透露唐禹哲私底下又man又敬業，「先前有一幕戲因道具倒下來不小心砸到他，一轉身發現他頭上噴血，當場嚇到大家！知道大家在趕戲的他，後來竟然直接用衛生紙把傷口壓到不流血後，就又馬上上陣，當下覺得他超man超加分！敬業精神太值得我學習」！（編輯：侯家瑜）

▲豆花妹自爆《想見你想見你想見你》這首歌另藏隱情。（圖／繁星浩月提供）
▲豆花妹自爆《想見你想見你想見你》這首歌另藏隱情。（圖／繁星浩月提供）
▲豆花妹今天在華山Legacy舉辦《這些年教會我的事》演唱會。（圖／繁星浩月提供）
▲豆花妹今天在華山Legacy舉辦《這些年教會我的事》演唱會。（圖／繁星浩月提供）

關鍵字

豆花妹 唐禹哲 阿璞 緋聞男友 蔡黃汝

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