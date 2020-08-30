影／福爾摩斯被「自己的妹妹」打敗！她智商高到破表

電影《天才少女福爾摩斯》以名偵探夏洛克福爾摩斯的小妹艾諾拉為主角，她為了解開母親行蹤成謎的懸案，不顧兩位哥哥的命令，大膽逃出家門、獨自追查線索，前往倫敦展開尋母冒險。

不料途中，艾諾拉無端捲入一場侯爵失蹤案，還差點惹來殺身之禍，而她那被譽為「史上最強偵探」的哥哥夏洛克福爾摩斯，更是緊追在後，這對智商高到破表的兄妹，穿梭於維多利亞時代的倫敦，從鬥智解謎中互相認識彼此，逐步成為獨當一面的名偵探。



▲福爾摩斯的小妹艾諾拉，允文允武。（圖／Netflix） 全片嬌點「艾諾拉福爾摩斯」，是由《怪奇物語》竄紅全球的好萊塢年輕女星米莉芭比布朗主演，而她兩位聞名全球的偵探哥哥，分別是兩大英倫男神，一個是《飢餓遊戲》帥氣男星山姆克拉弗林，飾演嚴肅大哥，至於曾演出《超人》的爆肌男神亨利卡維爾，則飾演聰明絕頂的夏洛克福爾摩斯。



▲亨利卡維爾（左）飾演聰明絕頂的夏洛克福爾摩斯。（圖／Netflix） 本身也是個福爾摩斯系列書迷的亨利卡維爾，一接到演出邀約時驚喜不已，但他也坦言：「我很清楚已經有許多演員，替這個角色創造出無數精彩的版本，我希望觀眾這次能在夏洛克身上，看到更多的溫度、體貼以及人性。」他在片中呈現一心為妹妹著想的暖男面，詮釋出前所未見的夏洛克福爾摩斯，獲得製片人盛讚。Netflix原創電影《天才少女福爾摩斯》將於9月23日全球同步上線。



