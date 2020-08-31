館長案「雙方律師」誰豪華？他揭得分關鍵：不是起訴就贏

網路紅人館長陳之漢28日凌晨遭人連開3槍，右手臂、右大腿和腳踝都中彈，前往林口警分局文化派出所投案。事後劉男找來了2名「王牌律師」前來陪同應訊，女律師為現任伯衡法律事務所執行長郭力菁，曾任檢察官、法官，而男律師則為曾任台灣高等法院法官助理的陳怡榮。
消息一傳出後，兩方的律師陣容也在網路上引起討論。對此，林智群律師就在臉書上發文，表示有不少人在詢問「館長案件雙方律師團陣容誰比較豪華」，但他直言「會講這種話的人都太淺了！」更指出打官司最看中的還是「案情本身」。
林智群也舉例2014年的鄭捷殺人案，「證據確鑿，被害人找告訴代理人，派個鄉民，應該也可以起訴，被告找王牌律師，也是會收押，也會被起訴」，強調判決與律師素質無關，更憤怒痛斥「前陣子一堆立法委員被收押，他們找的律師都很糞嗎？」
除此之外，林智群也解釋了律師的功用，表示在一般刑案中（主要是告訴乃論案件），律師（告訴代理人）的主要工作通常是整理相關證據，「因為當事人手邊的證據，都說有一堆，結果拿出來一看，都是垃圾，即使是有用的證據，也是雜亂無章」。他直言，律師的工作就有點像資源回收業者，「必須在那堆垃圾裡面找出阿嬤藏在裡面的金條，然後說服檢察官起訴，當然該寫的書狀還是要寫，不寫書狀，怎麼讓檢察官或法官了解，這些證據可以證明什麼呢？」
林智群指出，此次館長槍擊案屬於重大案件，「都開槍了，證據蒐集部分，警察會幫你傳便便，也一定會起訴，重點在於起訴法條」。他也分享了自己對於館長案的看法，「如果槍手被起訴殺人未遂或重傷害罪，至少5年以上，那館長律師就算得分，如果被起訴普通傷害罪，5年以下，（重點在於手腳的功能有沒有毀敗或嚴重減損）那就算槍手律師得分」。
最後，他也進一步表示像鄭捷那種案子，只要不被判死刑，對辯護人來說都算重大勝利，「不是起訴就是贏啊那太淺了」。（編輯：陳雅雲）