豆花妹暗戀張書豪！還歇斯底里哭著親他

《腦波小姐》由歐陽妮妮、張書豪、蔡黃汝（豆花妹）與張捷主演，劇中豆花妹與張書豪是青梅竹馬，並單戀對方多年，因身分跟自尊心等因素，表面冷酷的她，只能把這份愛深藏心底。她透露與張書豪有一場肌膚之親的吻戲，在又要哭又要打狀態下，還要歇斯底里的哭著親他，豆花妹形容拍攝當下沒有感受到害怕，並相當信任他。



▲豆花妹從頭哭到尾。（圖 / 麗象影業提供） 豆花妹在《腦波小姐》飾演角色丁嶼個性面面俱到、處事圓融、且進退得宜，後期卻個性180度大轉變，充滿羨慕、嫉妒、恨。她認為角色前期個性年輕純淨較像自己，角色後期個性轉變，是自己不曾演過的角色，希望觀眾能看到她不一樣的演出。豆花妹說，該角像極戴著面具的小丑，在人前看似堅強，人後暗自舔傷，「每次到片場，都覺得為什麼今天（角色）又要哭。」



▲豆花妹在劇中到後期個性大轉變。（圖 / 麗象影業提供） 豆花妹自認演出《腦波小姐》最大挑戰是哭戲，拍攝第一場戲就要哭，沒想到就像施了魔咒一樣，後來幾乎一路哭到尾，她精湛與拿捏每次哭的情緒，「每一種哭都不一樣，有默默一滴一滴眼淚掉下來，有揪心的哭，或是微笑後轉頭後落淚。」她說，透過每一場哭戲，一路堆疊情緒，到最後形成一個爆點，預告角色最後將作一個毀滅性的選擇。



