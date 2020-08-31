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「戀愛實境秀」23歲參加美女陳屍家裡　查出死因中毒身亡

記者陳雅蘭/綜合報導
calendar_today2020-08-31 16:32:47

▲濱崎麻莉亞參加戀愛實境秀出名，但突然過世震驚外界，死因查出是中毒身亡。（圖／濱崎麻莉亞IG）
▲濱崎麻莉亞參加戀愛實境秀出名，但突然過世震驚外界，死因查出是中毒身亡。（圖／濱崎麻莉亞IG）
日本23歲濱崎麻莉亞因參與結婚實境節目《閃婚》出名，但28日卻傳出她過世消息，讓觀眾非常震驚，今（31日）死因曝光，初步研判是藥物服用過量導致中毒，警方正以自殺方向調查。她的「螢幕老公」西片圭佑也發文悼念，感謝麻莉亞過去的陪伴。

濱崎麻莉亞28日過世，在這之前她曾發文分享外出穿搭，卻遭網友謾罵疫情嚴峻之際，沒戴口罩還趴趴走，痛批「搞不清楚狀況」，濱崎麻莉亞事後關閉IG，之後重啟並更新發文至8月16日，看起來並無異狀；但外界認為她應是不堪網路霸凌而輕生。

今報導指出，濱崎麻莉亞的死因初步研判是安眠藥服用過量導致中毒身亡，警方判定自殺可能性極高，正在調查當中。她的「螢幕老公」西片圭佑，也發出他們節目中的結婚照悼念，表示謝謝大家的關心，但現在心情尚未平復，自己不會忘記與對方共度的日子，表示「麻莉亞，謝謝妳的笑容」。

此外，在濱崎麻莉亞過世後，網友發文表示對《閃婚》感到反感，現節目已決定停播。

▲▼西片圭佑（上圖）發文悼念濱崎麻莉亞。（圖／濱崎麻莉亞、西片圭佑IG）
▲▼西片圭佑（上圖）發文悼念濱崎麻莉亞。（圖／濱崎麻莉亞、西片圭佑IG）
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閃婚 戀愛實境 濱崎麻莉亞 中毒 西片圭佑

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