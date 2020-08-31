「戀愛實境秀」23歲參加美女陳屍家裡　查出死因中毒身亡

濱崎麻莉亞28日過世，在這之前她曾發文分享外出穿搭，卻遭網友謾罵疫情嚴峻之際，沒戴口罩還趴趴走，痛批「搞不清楚狀況」，濱崎麻莉亞事後關閉IG，之後重啟並更新發文至8月16日，看起來並無異狀；但外界認為她應是不堪網路霸凌而輕生。
今報導指出，濱崎麻莉亞的死因初步研判是安眠藥服用過量導致中毒身亡，警方判定自殺可能性極高，正在調查當中。她的「螢幕老公」西片圭佑，也發出他們節目中的結婚照悼念，表示謝謝大家的關心，但現在心情尚未平復，自己不會忘記與對方共度的日子，表示「麻莉亞，謝謝妳的笑容」。
此外，在濱崎麻莉亞過世後，網友發文表示對《閃婚》感到反感，現節目已決定停播。
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