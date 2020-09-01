高傲、耍大牌、男女關係複雜？《精神病》徐睿知爆黑歷史

韓劇《雖然是精神病但沒關係》播出後受到歡迎，讓飾演女主角「高文英」的女星徐睿知因此爆紅。只是，人紅是非多，關於徐睿知早期的「黑歷史」也因此被掀開，不過本人沒有回應，消息無法得到證實。

韓國記者金勇浩，主跑娛樂線15年，他在自己成立的Youtube頻道「金勇浩娛樂部長」上透露，徐睿知與金秀賢其實有過一段情，兩人分手之後，徐睿知還跟金秀賢的表哥李沙朗交往。





據韓媒報導，金秀賢的表哥李沙朗除了是演員，他還是導演，他和金秀賢一起成立Gold Medalist經紀公司，徐睿知便是旗下一員。對於徐睿知竟能跟前男友保持如此良好的關係，網友對她的手腕表示敬佩，金勇浩更斬釘截鐵地說：「徐睿知與李沙朗交往，是演藝圈裡頭公開的秘密，他們到現在都還住在一起。」



▲徐睿知被爆耍大牌。（圖／Netflix提供）

此外，金勇浩還加碼透露，徐睿知私下個性和《精神病》女主角很像，雖然魅力爆棚，但很愛耍大牌，很享受當女王、被注目的感覺，他說：「明明等級跟全智賢有落差，卻要求要跟全智賢一樣，全智賢都沒有她那麼高傲。」





不過，該名記者的爆料內容有待討論，在於徐睿知曾與李準基合作《無法律師》，對女方評價很好，「雖然她（徐睿知）外表看起來很難親近，可以接觸之後發現她很活潑、平易近人。」不僅如此，徐睿知還很尊敬長輩，演員李順載要去西班牙旅行時，她因為會寫西班牙語，還特地為爺爺寫了滿滿西班牙拼音筆記，讓他出國可以溝通。





評價有好有壞、有真有假，本來就是一個藝人成名必須背負的代價，唯獨不要過度走心，將心力好好放在事業上，才是抵制「黑歷史」的最佳法則。如同徐睿知，選擇不回應那些爆料，努力專注己身一樣。



