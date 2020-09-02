反骨剪接師「鹹濕私訊」性騷正妹　酷炫氣炸秒開除：白目

重言與該名女網友的對話曝光，他主動回覆女方的限時動態說：「超可愛的，想捏。」女生回：「不好吧哈哈哈哈。」沒想到，他竟大開黃腔，「不好嗎？那想X！」女網友覺得不舒服，氣得在Dcard貼出對話截圖，不敢置信地問：「也太噁心了吧！ 對不認識的人講這種話！先說我不認識他，但我應該沒看錯吧...是反骨的剪輯師？我這樣是被噁了嗎..？」
不少網友湧入重言的IG質問，要他「坐等哭哭道歉」，他卻回覆留言，怒嗆：「哭你老母雞！」不知羞愧的態度惹惱酷炫，透過影片宣布已請重言離開公司，「開玩笑要有限度，臉皮厚也不是這樣的表現方式！」
酷炫正色地說，自己捨不得開除員工，因為都有感情，「但，come on，今天重言剪接非常有能力，一個月可以剪5、6支，非常厲害，我不敢說我給的薪水有特別高，在這邊工作不好嗎？還是我有得罪到你？工作能力我不否認很厲害，但影響到公司的商譽了！」
重言得知被炒魷魚，懊悔地跟酷炫謝罪，稱自己很需要這份工作來繳學費，酷炫不領情，痛罵：「他X的不甘我的事，為什麼人都喜歡在處於弱勢時給情緒勒索，那是你的事跟我完全沒關係，我要開除你就開除你，沒得商量！太白目了，生活過太安逸了！」
酷炫的作法被網友稱讚，「這大概是我最喜歡反骨的一支影片了，搞笑什麼的都是其次，堅持做對的事」、「快速做懲處是一種保護人的表現，也是讓重言為自己負責」、「很早就知道酷炫是難得一見的好老闆了」！（編輯：楊穎軒）
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