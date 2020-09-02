神破案！孫女被撞沒意識　78歲奶奶目擊：肇逃犯屁股超大

羅文姬表示：「《名偵探奶奶》劇情幽默、緊張刺激而且有許多精彩解謎的內容，許多動作場面是我從來沒有挑戰過的，我相信我可以做得很好，因此答應接下這份演出工作。」而她為了真實表現出國民奶奶的日常，乾脆就穿著自己的衣服入鏡，從服裝上也可看出羅文姬樸實無華的一面，她說：「我的生活就是吃飯、睡覺跟演戲，這就是我的人生。」
《名偵探奶奶》是專為羅文姬量身打造的角色，導演鄭世教表示：「她在片中飾演一名記憶力時好時壞的奶奶，壞的時候連自己是誰都說不清楚，但記憶力恢復的時候，她又能表現出絕佳的觀察力與尖酸刻薄的說話方式！」而記憶力好壞差別，會在前後兩句的台詞中展現，羅文姬必須一秒變換完全不同的表演方式，演技有如變色龍，深受其他演員力讚。
電影故事敘述生活在小鎮裡的黃頭元一家人，他平日在產險公司上班，上有記憶力時好時壞的年邁母親，下有8歲女兒寶美，一肩扛起全家生計的頭元，心中壓力極大。某日，寶美與奶奶外出遇到車禍，寶美被撞昏迷，唯一目擊證人的奶奶，卻因為驚嚇過度而變得胡言亂語，讓警方毫無頭緒，但她偶爾回憶起的片段，卻對破案有關鍵性影響；為此，個性急躁但不輕言放棄的頭元，決定與母親聯手一起偵查這起車禍肇逃案，找出凶手、為女兒討回公道。《名偵探奶奶》9月18日在台上映。