專訪／孫安佐豁出去！嗆聲：只要不被關　我什麼都敢做

孫安佐人生的第一次戲劇演出，不僅獻給了電影《馗降：粽邪2》，也讓他和影帝李康生有了交集，而且在片中演出的YouTuber，更是他平日耳熟能詳的角色，他坦言沒在怕演戲：「我小時候從沒想要當演員，看到爸媽都做就沒什麼興趣了。其實小時候比較想當警察，現在當YouTuber，跟自己以前想的有點不太一樣。」
但畢竟是第一次，有跟爸媽討教一下演技嗎？孫安佐說：「沒有，學習就靠自己、靠自己摸索，這種東西不需要靠爸媽，就算他們有經歷，我一個人還是可以拍完這片，而且我覺得我演的角色，他們又沒演過，對不對，也不需要靠他們，自己來就行了。」
「不過，拍完之後我覺得滿有成就感的，畢竟這是第一次嘗試的東西，是一個滿特別的體驗、以前沒有過這種經驗，我覺得拍電影是需要很大努力的東西，拍完之後覺得『Yes！我拍完了！我成功挺過來了！』但其實拍電影挺累的，累在同一個鏡頭你要一直拍一直，一直重拍重拍，為了找到最好的那一個，就累吧。」
那未來還想演戲嗎？他說：「如果有工作機會我還是可以試試，但我不會把自己當演員，因為我的正職應該是YouTuber，或者是手搖店老闆，畢竟這機會只是剛好來接，我並不會覺得我接了一部電影，就變成全職演員，如果有別的電影找我，劇本我喜歡就可以接，這次比較像是一種插花的性質，所以我未來不會專研在演戲方面，還是比較想當YouTuber。」
但即使如此，孫安佐對自己的演技卻信心滿滿，一提到背台詞這件事，他馬上侃侃而談：「老實跟你說一件事好不好，我台詞永遠都是到現場才在看，我從來不會在飯店就預先看一次，我永遠都看個大概，否則全部照劇本的台詞太無聊了，照那樣講，沒有人想看這部電影，所以台詞我全部都要自己想一下，我就把自己當作另外一個角色投入進去，然後相信自己就是那個角色，我就是『灰熊』（片中角色名字），這樣講話就會很順暢，也不會有尷尬的毛病，或者看到鏡頭就僵掉的問題。」
「演戲要有自信一點，會緊張的人是因為他們壓力太大了，認為演不好可能就完了，你就是有這種想法才演不好，你要想這根本沒什麼，這只是演戲，今天只是幾個人拿著相機拍你一下，你就普通演普通完，回家繼續吃飯睡覺『喇低賽』，很輕鬆自然啊，不懂為什麼要把它搞得那麼緊張，今天又不是說你演不好要被抓去關起來，被判25年之類的，對不對，你又不用面臨這種問題，我覺得人生其實有許多東西都不用那麼緊張啦，我膽子很大啊，只要不要被抓去關，我什麼都敢做，實際上就是這樣子啊，一大堆人把事情想得太有問題太多麻煩了，所以演戲才會演得彆手彆腳，我就是放得開，反正你演不好，也不會有人特別怎樣，頂多叫你就重補一顆（鏡頭）嘛，又不會打死你，今天又不是古代社會，犯個錯就會被怎樣，所以沒關係啦，輕鬆就行了。」
由於《馗降：粽邪2》是恐怖片，難免會問到靈異的問題，對此，孫安佐坦言自己不怕鬼，甚至透露自己愛健身，也是想讓自己強到連鬼都怕，「鬼如果真的那麼恐怖的話，那怎麼不趕快佔領世界算了，全世界都應該被它統治才對。而且鬼壓床會叫不出來，是因為肌肉力量不夠多，當你肌肉力量夠多的時候，什麼鬼壓床，一隻手就可以站起來好不好，你覺得祂可以抵擋得住我嗎？我可以抵擋110公斤，根本就是自己站不起來，肌肉力量不夠的關係。」
孫安佐繼續強調健身的好處：「健身是我最喜歡的，再加上變強的感覺，你不覺得很美好嘛，像很多電影動漫角色，他都可以變強，但實際生活你做不到，健身是唯一可以讓自己變強的東西，你的力量可以比以前強二、三倍，那不是跟電影裡面主角超能力變強一樣，很像的概念，所以健身很酷可以變強。」