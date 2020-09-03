自帶好命體質！農曆「這6月」出生　注定一輩子富貴有福

誰不希望自己能擁有好運呢？知名命理老師艾菲爾就指出，其實命運的好壞是有跡可循的，他分析「農歷這6月出生」的人，天生自帶好命體質，一生福澤深厚、大富大貴，令人稱羨！趕快來看看自己是不是幸運兒之一吧！





第六名丶農歷2月出生





出生在農歷2月者，性格溫和、沈得住氣，是屬於日子會越過越好的類型。也許早期如學生時期，或剛步入社會時會比較辛苦，需要為了工作奔波出差，但事業上可說是一路順遂，案子及目標總能如期達標，沒有小人打擾，就算有小人，也很快就被鏟除，甚至還襯托出你更勤奮努力。而中年過後更會迎來財運大開，讓你在本職外，還能有餘餘裕去鑽研創業或投資，後半生可說是完全不用煩惱。





第五名丶農歷10月出生





出生在農歷10月的人，不怕苦不怕輸，且氣度、涵養極高，不會隨便否定或討厭他人，這也使農歷10月出生者自帶一番雍容華貴的氣質。也因為以善度人的原則，讓你累積不少福祿，加上本身勇往直前的個性，讓你遇到困難也不畏懼，甚至每每都能順利逢凶化吉、平安度過不少難關，可說是非常幸運之人。而在婚姻上，也能尋得好對象，彼此互相扶持到老，攜手邁向幸福人生。





第四名丶農歷3月出生





出生於農歷3月者，一出生就是個小福星，能夠為家中帶來極好的運氣，父母可以接收到你的福澤，加薪升官近在眼前，且很快家裡能過上富裕無憂的好日子。而農歷3月出生的人，通常都聰慧靈敏、學習與反應能力都很強，屬於「經一事長三智」的類型，日後自然是能有一番作為，在社會上有一定的成就，一生好運樂開懷。



▲艾菲爾老師分析，「農歷這6月出生」的人，天生自帶好命體質，一生福澤深厚，令人稱羨！（示意圖，圖中人物與本文無關／翻攝自《pixabay》）

第三名丶農歷12月出生





出生於農歷12月者，天生以精明著稱，就算是生活中看似傻愣愣的傻白甜，也會在學業、工作、愛情或理財上有其精明之處，且第六感極強，只要出手，幾乎都能有驚喜的滿意收穫。而到了中晚年，農歷12月出生者更有財星入命，能活用這波財運，順利迎來名利雙收，甚至振興整個家族，而你的後半生自然大富大貴，一生富足無虞。





第二名丶農歷8月出生





出生在農歷8月的人，天生就鴻福順行，從小長輩緣就很好，時不時就能得到零花錢。長大後則是貴人運旺盛，無論是在事業或投資方面，就連愛情也會得到貴人幫忙，甚至另一半就是自己的命中貴人，你們能夠發揮「1+1大於2」的最佳效果。有了自帶外掛的鴻福好運，還有源源不絕的貴人運，加上自身的努力勤奮，農歷8月出生者一生都能順遂非凡，富貴幸福。





第一名丶農歷1月出生





出生在農歷1月者，天生命中帶財、官運極佳，在事業上很容易升遷連連，年紀輕輕便能居高位，當主管或領導級的人物，加上財運亨通，很有賺錢頭腦，不管是事業、創業兼職或投資上，幾乎都能賺進滿滿錢財。有這樣令人眼紅的好財運及好官運，農歷1月出生者，往往很早就能得到成功，順利享福往後人生。（編輯：許苡晴）



