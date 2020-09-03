禁陸資OTT條款生效　代理商痛心宣布：放棄愛奇藝

聲明中強調，歐銻銻娛樂成立4年多來，謹遵中華民國每一條法律規定，「今天以前，政府從未禁止台灣公司與大陸企業有任何商業活動，所以，我們和愛奇藝之間的商務往來，也完全合理合法。」而今經濟部公告禁止台灣公司代理大陸OTT平台，他們雖感無奈，仍必須遵守。
而面對業務緊縮，歐銻銻無奈做出裁員決定，「造成數十位員工及其家庭的波動，我們深感不安，但希望社會各界能夠了解，造成這一切的，是政府法令的突然變動所致，而非我們有任何違法行為。」
此外，歐銻銻也對政府表達不滿，直言禁止愛奇藝代理無法解決視聽人接收對岸任何政治、社會、文化等敏感資訊，「NCC早已公開說明，台灣地區所有用戶仍然可以繼續上網收看愛奇藝。我們對經濟部的禁令完全無法理解。」
最後，歐銻銻說明會員權益，「我們承諾，在法令生效日以前，透過歐銻銻娛樂管道購買愛奇藝會員的消費者，我們負責到底，我們鼓勵這群熱愛愛奇藝的會員們繼續享受VIP會員的專屬權益，但如果收視權益受到影響，我們也一定妥善解決。」
而歐銻銻娛樂董事長范立達今在OTT草案公聽會中表示，今天以前透過歐銻銻娛樂管道的訂單會負責到底，但在今天之後的新訂單，「這些都不是歐銻銻娛樂有經手，我們也不能負這一部分的責任。」被問到裁員人數，范立達僅表示：「我們還在清算。」（編輯：楊穎軒）