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禁陸資OTT條款生效　代理商痛心宣布：放棄愛奇藝

娛樂中心／綜合報導
calendar_today2020-09-03 13:07:02update2020-09-03 13:22:07

▲歐銻銻娛樂董事長范立達（中）宣布放棄代理愛奇藝。（圖／記者賴志昶攝）
▲歐銻銻娛樂董事長范立達（中）宣布放棄代理愛奇藝。（圖／記者賴志昶攝）
經濟部公告的「在台灣地區從事商業行為禁止事項項目表」今（3日）起生效，代表台灣業者不得再繼續代理具有陸資的OTT平台，愛奇藝台灣代理商歐銻銻娛樂稍早發聲明，沉痛宣布停止會員經銷業務，也放棄代理愛奇藝品牌，並表示公司近期也將有一波裁員，而在此之前消費的會員權益不受影響，後訂閱的因為非歐銻銻經手，「我們無法負這一部分的責任。」

▲潘瑋柏（右圖）、吳亦凡為搶選手兄弟情決裂。（圖／愛奇藝台灣站）
▲高以翔（左）撩起秦嵐「為我捨命嗎」。（圖
▲歐銻銻代理許多大陸綜藝節目、電視劇，如嘻哈真人選秀《中國新說唱2020》（上圖）及高以翔主演的《怪你過分美麗》。（圖／愛奇藝台灣站提供）
聲明中強調，歐銻銻娛樂成立4年多來，謹遵中華民國每一條法律規定，「今天以前，政府從未禁止台灣公司與大陸企業有任何商業活動，所以，我們和愛奇藝之間的商務往來，也完全合理合法。」而今經濟部公告禁止台灣公司代理大陸OTT平台，他們雖感無奈，仍必須遵守。

而面對業務緊縮，歐銻銻無奈做出裁員決定，「造成數十位員工及其家庭的波動，我們深感不安，但希望社會各界能夠了解，造成這一切的，是政府法令的突然變動所致，而非我們有任何違法行為。」

此外，歐銻銻也對政府表達不滿，直言禁止愛奇藝代理無法解決視聽人接收對岸任何政治、社會、文化等敏感資訊，「NCC早已公開說明，台灣地區所有用戶仍然可以繼續上網收看愛奇藝。我們對經濟部的禁令完全無法理解。」

最後，歐銻銻說明會員權益，「我們承諾，在法令生效日以前，透過歐銻銻娛樂管道購買愛奇藝會員的消費者，我們負責到底，我們鼓勵這群熱愛愛奇藝的會員們繼續享受VIP會員的專屬權益，但如果收視權益受到影響，我們也一定妥善解決。」

而歐銻銻娛樂董事長范立達今在OTT草案公聽會中表示，今天以前透過歐銻銻娛樂管道的訂單會負責到底，但在今天之後的新訂單，「這些都不是歐銻銻娛樂有經手，我們也不能負這一部分的責任。」被問到裁員人數，范立達僅表示：「我們還在清算。」（編輯：楊穎軒）

▲歐銻銻娛樂聲明全文。（圖／歐銻銻娛樂臉書）
▲歐銻銻娛樂聲明全文。（圖／歐銻銻娛樂臉書）

關鍵字

OTT 愛奇藝 裁員 經濟部 陸資

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