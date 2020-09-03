小嫻、金剛認愛前早同台！親曝2人「特殊規格」內幕

藝人小嫻2018年與球星何守正離婚後，開始努力享受生活，還南下墾丁打工換宿，也因此與當時正面臨療傷期的金剛擦出愛火，日前2人還大方公開戀情，消息曝光後閃瞎演藝圈。事實上，小嫻與金剛認愛一個月前，就曾一起受邀上《飢餓遊戲》，當時2人根本看不出有曖昧情愫，互動十分自然，而小嫻也透露2人會有私交，一切都是因為金剛有特殊待遇。





小嫻與金剛錄影時，除了開場2人站在一起，其餘皆看不出特別互動，倒是言談裡吐露有不錯交情，因為這陣子2人都在墾丁，小嫻的膚色曬得和金剛一樣，小嫻表示：「我在打工換宿，他（金剛）是我老闆的好朋友。」金剛則笑說：「特殊規格！」





首登《飢餓》的金剛很幸運，遇上最不「飢餓」的「台北美食特搜」企劃，「飢民們」在台北各處的特色餐廳玩遊戲、大啖美食，《飢餓遊戲》宛如變成美食節目，無論是景觀餐廳的牛排還是網美餐館的義大利麵，都讓本集的來賓大飽口福。



