因妝容遭罵「心機重」　35公斤雄女混血正妹自信喊話

藝人黃豪平主持網路節目《漂亮小姐姐》大獲好評，本集找來一位來自高雄女中的台荷混血正妹王婕婷， 本人皮膚白皙，身材非常瘦小，僅僅只有35公斤，長相還撞臉韓國元祖百萬網紅姜泰莉。王婕婷曾因妝容而被罵「心機女」，但她不被那些流言蜚語打倒，仍自信地做自己。





王婕婷染著一頭亮麗、俐落的橘色頭髮，塗著一副深色的指甲油，讓主持人黃豪平忍不住直呼：「儼然就像從日本動漫走出來的cosplayer」，不過她透露曾經被說化妝看起來像心機女，但她仍堅信自己的個人魅力，隔著鏡頭對那些在背後說她壞話的人大喊：「化妝沒有錯，我自己的身體我自己做主，哪像你們畫了也沒也用！」





看到畢業紀念冊上的長頭髮照片時，王婕婷坦言自己會剪短髮是因為當時想要下定決心好好考試，橘色頭髮則是暑假後才染的，她也分享自己的筆記，只見講義畫重點畫得像畫冊一樣，看過去令人眼花撩亂，她透露其實每個螢光筆的顏色分別代表了人名、時間、地點，看過去一目了然，也算是相當有效率的讀書方式。



