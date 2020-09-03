希拉蕊史旺好大本事　手機「直Call外太空」跟他聊天！

希拉蕊透露自己為了演出太空人角色，不但接受了體能訓練，也為無重力演出進行特訓，她笑說小時候的夢想就是成為太空人，所以儘管訓練過程對於體力的負擔非常辛苦，但她甘之如飴。而這次拍攝過程中，最特別的經驗是前往位於德州的休士頓太空中心，和真正的太空人進行交流，甚至得以用自己的手機，和一名正在外太空執行任務的太空人通話。
希拉蕊史旺表示，如果只能帶3種人事物上太空，她的首選絕對是4隻寵物狗和寵物鸚鵡，至於製片老公菲利普史奈德，只能排第3！不過若是能自由選擇隊友，除了寵物和老公，她還打算帶上閨密瑪莉絲卡哈吉泰（Mariska Hargitay）和哥哥丹尼爾，可以看出毛小孩在她心中，比老公和家人朋友更為重要。
有趣的是，當被問到身處外太空最想念的事物會是什麼？希拉蕊史旺竟選擇了現場演唱會，她表示十分懷念聽現場演唱會的日子，儘管疫情對生活和工作造成很大的影響，她還是很珍惜這段可以喘口氣的時間，利用空檔去學習了編織以及彈吉他。Netflix影集《遠漂》將於4日上線。
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