在公園被導演破口大罵！大霈靠「舒淇指點」回神

由陳玉勳執導的新片《消失的情人節》，找來新人李霈瑜（大霈）擔任女主角，兩人今（3）日出席記者會透露拍戲期間壓力很大，陳玉勳擔心自己選擇的、首次擔綱女一的大霈演不好，壓力大到失眠，而大霈則是被導演狂罵演不好，身心緊繃到最高點，要不是有「舒淇」的高人指點，一場哭戲可能會沒完沒了。

陳玉勳表示該片早在20年前便構思，當時心中的理想女主角是劉若英，如今事隔20年才開拍，

許多情節都已經改寫，讓他不得不重新選角，當他看到大霈在國片《海人魚》的演出，驚為天人，決定大膽啟用這個演戲經驗不多的新面孔，可是沒想到這才是苦難的開始。

▲《消失的情人節》讓大霈首度擔綱女主角。（圖／牽猴子）

導演說：「等到劇本弄好要開拍時，我開始後悔，因為劇本越寫角色越難演，

我每天只好盯著她，所以她被我罵得很兇！

」

他不解大霈試戲時演得不錯，為何正式開拍就「走鐘」？一場在林森公園跳舞的戲，大霈一直沒進入狀況，於是不管公園有多少人，陳玉勳拿著大聲公就對著她破口大罵：「大霈妳在幹什麼！」偏偏當天有朋友去探班大霈，把這一幕全都看在眼裡，直言大霈被罵得那麼慘居然能撐住，真是偉大。