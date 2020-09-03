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在公園被導演破口大罵！大霈靠「舒淇指點」回神

記者翁新涵/台北報導
calendar_today2020-09-03 21:14:40update2020-09-03 21:26:33

▲大霈（左）被陳玉勳導演（右）罵得很慘，幸虧有舒淇指點。（圖／牽猴子）
▲大霈（左）被陳玉勳導演（右）罵得很慘，幸虧有舒淇指點。（圖／牽猴子）
由陳玉勳執導的新片《消失的情人節》，找來新人李霈瑜（大霈）擔任女主角，兩人今（3）日出席記者會透露拍戲期間壓力很大，陳玉勳擔心自己選擇的、首次擔綱女一的大霈演不好，壓力大到失眠，而大霈則是被導演狂罵演不好，身心緊繃到最高點，要不是有「舒淇」的高人指點，一場哭戲可能會沒完沒了。

陳玉勳表示該片早在20年前便構思，當時心中的理想女主角是劉若英，如今事隔20年才開拍，許多情節都已經改寫，讓他不得不重新選角，當他看到大霈在國片《海人魚》的演出，驚為天人，決定大膽啟用這個演戲經驗不多的新面孔，可是沒想到這才是苦難的開始。

▲《消失的情人節》讓大霈首度擔綱女主角。（圖／牽猴子）
▲《消失的情人節》讓大霈首度擔綱女主角。（圖／牽猴子）
導演說：「等到劇本弄好要開拍時，我開始後悔，因為劇本越寫角色越難演，我每天只好盯著她，所以她被我罵得很兇！他不解大霈試戲時演得不錯，為何正式開拍就「走鐘」？一場在林森公園跳舞的戲，大霈一直沒進入狀況，於是不管公園有多少人，陳玉勳拿著大聲公就對著她破口大罵：「大霈妳在幹什麼！」偏偏當天有朋友去探班大霈，把這一幕全都看在眼裡，直言大霈被罵得那麼慘居然能撐住，真是偉大。

另外一個大魔王則是哭戲，陳玉勳透露為了讓大霈入戲，還特別去請教影后舒淇（兩人曾經合作《健忘村》）有什麼撇步可以傳授給大霈，結果舒淇分享「不要吃澱粉」、「讓自己覺得很可憐」等訣竅，最後才讓大霈在結局的哭戲，完全進入角色，也令陳玉勳從大吼「我想殺了妳！」到大讚「妳終於入戲了！」逼出大霈的演戲潛能。

▲大霈（左）有舒淇指點，順利完成拍攝。（圖／牽猴子）
▲大霈（左）有舒淇指點，順利完成拍攝。（圖／牽猴子）
倒是大霈相當想得開，把拍攝過程當作「夏令戰鬥營」，雖然時常被罵，但只要一看到導演傳給她簡訊，點出其優缺點後，她隔天依舊會開心出門，還不忘幫自己打氣：「加油！要跟舒淇一樣。」讓陳玉勳哭笑不得，也對她很佩服。《消失的情人節》9月18日在台上映。

關鍵字

大霈 李霈瑜 消失的情人節 陳玉勳 舒淇

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