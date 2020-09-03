在公園被導演破口大罵！大霈靠「舒淇指點」回神

陳玉勳表示該片早在20年前便構思，當時心中的理想女主角是劉若英，如今事隔20年才開拍，許多情節都已經改寫，讓他不得不重新選角，當他看到大霈在國片《海人魚》的演出，驚為天人，決定大膽啟用這個演戲經驗不多的新面孔，可是沒想到這才是苦難的開始。
導演說：「等到劇本弄好要開拍時，我開始後悔，因為劇本越寫角色越難演，我每天只好盯著她，所以她被我罵得很兇！」他不解大霈試戲時演得不錯，為何正式開拍就「走鐘」？一場在林森公園跳舞的戲，大霈一直沒進入狀況，於是不管公園有多少人，陳玉勳拿著大聲公就對著她破口大罵：「大霈妳在幹什麼！」偏偏當天有朋友去探班大霈，把這一幕全都看在眼裡，直言大霈被罵得那麼慘居然能撐住，真是偉大。
另外一個大魔王則是哭戲，陳玉勳透露為了讓大霈入戲，還特別去請教影后舒淇（兩人曾經合作《健忘村》），有什麼撇步可以傳授給大霈，結果舒淇分享「不要吃澱粉」、「讓自己覺得很可憐」等訣竅，最後才讓大霈在結局的哭戲，完全進入角色，也令陳玉勳從大吼「我想殺了妳！」到大讚「妳終於入戲了！」逼出大霈的演戲潛能。
倒是大霈相當想得開，把拍攝過程當作「夏令戰鬥營」，雖然時常被罵，但只要一看到導演傳給她簡訊，點出其優缺點後，她隔天依舊會開心出門，還不忘幫自己打氣：「加油！要跟舒淇一樣。」讓陳玉勳哭笑不得，也對她很佩服。《消失的情人節》9月18日在台上映。