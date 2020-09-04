陸製口罩假冒MIT　焦糖哥哥開譙：無良老闆厚顏無恥

他不知道如果台灣跟其他國家一樣疫情失控，他的黑心口罩會讓更多人死於非命嗎！支持政府徹查嚴辦，也要查清楚還有沒有不肖商人跟加利一樣販賣黑心口罩。」此外，稍早陳嘉行也再度於臉書發文狂譙：「加利老闆跳出來罵民進黨政府，說他以國家隊為恥——這種無良老闆才是厚顏無恥。」

▲▼陳嘉行發文痛罵不良口罩廠商。（圖／翻攝焦糖哥哥臉書）

網友看到後也同仇敵愾的留言痛罵：「還強詞奪理說中國的品質好，希望政府把自己踢出國家隊！這種沒有信用的工廠就讓它倒吧！」「拿了仿冒品當正品賣，還大言不慚說，這是最頂級的a貨，陸製就陸製還扯說，只要一個製程在台灣就算台製，那算什麼MIT，睜眼說瞎話！」也有人認為林明進的說法根本都是在模糊焦點。