陸製口罩假冒MIT　焦糖哥哥開譙：無良老闆厚顏無恥

對於將中國製口罩當台灣製口罩牟利，加利科技有限公司的負責人林明進竟表示這麼做是被逼的，甚至反嗆口罩國家隊生產的口罩，「很多檢測連阻抗都不過，還有不良品。」
陳嘉行得知此事後，在臉書發文抨擊林明進竟然還有臉在直播上抱怨、辱罵口罩國家隊，「他不知道如果台灣跟其他國家一樣疫情失控，他的黑心口罩會讓更多人死於非命嗎！支持政府徹查嚴辦，也要查清楚還有沒有不肖商人跟加利一樣販賣黑心口罩。」此外，稍早陳嘉行也再度於臉書發文狂譙：「加利老闆跳出來罵民進黨政府，說他以國家隊為恥——這種無良老闆才是厚顏無恥。」
網友看到後也同仇敵愾的留言痛罵：「還強詞奪理說中國的品質好，希望政府把自己踢出國家隊！這種沒有信用的工廠就讓它倒吧！」「拿了仿冒品當正品賣，還大言不慚說，這是最頂級的a貨，陸製就陸製還扯說，只要一個製程在台灣就算台製，那算什麼MIT，睜眼說瞎話！」也有人認為林明進的說法根本都是在模糊焦點。
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