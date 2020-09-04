NOWnews 今日新聞 navigate_next 娛樂

陸製口罩假冒MIT　焦糖哥哥開譙：無良老闆厚顏無恥

記者吳雨婕/綜合報導
calendar_today2020-09-04 12:50:45update2020-09-04 12:54:16

▲焦糖哥哥陳嘉行發文痛罵不良口罩廠商，認為無良老闆厚顏無恥。（圖／翻攝焦糖哥哥臉書）
▲焦糖哥哥陳嘉行發文痛罵不良口罩廠商，認為無良老闆厚顏無恥。（圖／翻攝焦糖哥哥臉書）
近來驚爆中國製造的非醫療用口罩，混進國家實名制口罩賣給民眾，消息一出引起各界關注，而不肖廠商來自新北市八里廠的「加利科技有限公司」，負責人還出面喊冤一切都是被逼的。對於此事，常常關注時事議題的藝人「焦糖哥哥」陳嘉行，在臉書發文怒批。

對於將中國製口罩當台灣製口罩牟利，加利科技有限公司的負責人林明進竟表示這麼做是被逼的，甚至反嗆口罩國家隊生產的口罩，「很多檢測連阻抗都不過，還有不良品。」

陳嘉行得知此事後，在臉書發文抨擊林明進竟然還有臉在直播上抱怨、辱罵口罩國家隊，「他不知道如果台灣跟其他國家一樣疫情失控，他的黑心口罩會讓更多人死於非命嗎！支持政府徹查嚴辦，也要查清楚還有沒有不肖商人跟加利一樣販賣黑心口罩。」此外，稍早陳嘉行也再度於臉書發文狂譙：「加利老闆跳出來罵民進黨政府，說他以國家隊為恥——這種無良老闆才是厚顏無恥。」

▲陳嘉行發文痛罵不良口罩廠商。（圖／翻攝焦糖哥哥臉書）
▲▼陳嘉行發文痛罵不良口罩廠商。（圖／翻攝焦糖哥哥臉書）
▲陳嘉行發文痛罵不良口罩廠商。（圖／翻攝焦糖哥哥臉書）
網友看到後也同仇敵愾的留言痛罵：「還強詞奪理說中國的品質好，希望政府把自己踢出國家隊！這種沒有信用的工廠就讓它倒吧！」「拿了仿冒品當正品賣，還大言不慚說，這是最頂級的a貨，陸製就陸製還扯說，只要一個製程在台灣就算台製，那算什麼MIT，睜眼說瞎話！」也有人認為林明進的說法根本都是在模糊焦點。

※【NOWnews 今日新聞】提醒您：
因應新冠肺炎疫情，疾管署持續加強疫情監測與邊境管制措施，國外入境後如有發燒、咳嗽等不適症狀，請撥打「1922」專線，或「0800-001922」，並依指示配戴口罩儘速就醫，同時主動告知醫師旅遊史及接觸史，以利及時診斷及通報。
 

關鍵字

焦糖哥哥 口罩國家隊 加利 無良老闆 口罩

延伸閱讀

NOW民調中心

2020立委日後表現期待度大調查

2020立委日後表現期待度大調查

繼續作答
新版護照樣式民眾喜好度

新版護照樣式民眾喜好度

繼續作答
用了才知道好的產品！小資女愛用髮品大調查

用了才知道好的產品！小資女愛用髮品大調查

繼續作答
warning

警告

未滿十八歲不得觀賞瀏覽