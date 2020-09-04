「濱崎步接班人」安齊Kalen來啦　爆維基百科沒有的祕密

安齊Kalen出道前非常神祕，直到出演日劇《M～歌姬戀曲奏響時～》詮釋天后濱崎步的傳奇故事後，名聲因此大漲，便獲得「濱崎步接班人」或「小濱崎步」封號。她表示演出前看了大量的濱崎步MV，但還是不知如何呈現劇中「AYU」的角色，陷入思考時不斷與導演溝通，才創造出大家所看見的「AYU」。她也說首次演電視劇，最大的不同就是「歌手」與「演員」的身分，因為表現方式不一樣，所以很像「完全變成另外一個人」，承認這點非常難適應。
她因飾演濱崎步成名，透露會上網查看網友的留言與反應，不定時檢查IG跟Twitter，因為訊息過量，所以選不出印象深刻的話，但只要每次電視劇播完，自己都會出現在趨勢、熱搜排行，坦言心情非常好，也因此養成刷留言的習慣，感激的說：「非常感謝大家的支持。」除了網友反饋，Kalen的朋友事前都不知道她將演電視劇，直到訊息曝光後，每集都會準時收看，還會LINE她說「Karen要出來了！」、「這集看了喔」，令她非常開心。
Kalen於螢光幕前曝光後，神祕面紗順勢解開，她笑說曾上維基百科查看自己簡介，那能透露上面沒有的小祕密嗎？Kalen就說她跑很快：「學生時期都是我代表參加接力賽跑的選手！」這項優點粉絲都不知道，跟周邊朋友透露時，大家也都會說「好意外！」
她曾未想過會進入演藝圈，純粹是喜歡做音樂才踏入這行業，而小時候的夢想其實是成為「光之美少女」或當婚禮策展人，也曾想過要當薩克斯風講師。Kalen因為對演藝圈沒有憧憬，一心只想把音樂做好，所以感受不出理想與現實的差距，但感激能在此業界做喜歡的事，現在每一天都過得非常開心。
Kalen表示今年預計來台灣玩，但疫情爆發後每天待在家、哪都去不了，等待疫情退散後「無論如何我都很想去台灣！去成的話一定要去『神隱少女』的取景地點！」她的數位單曲《我們能變堅強。》將在台數位上架，主演的日劇《M～歌姬戀曲奏響時～》9月9日起，平日晚間10點在WAKUWAKU JAPAN播出。
※【NOWnews 今日新聞】提醒您：
因應新冠肺炎疫情，疾管署持續加強疫情監測與邊境管制措施，國外入境後如有發燒、咳嗽等不適症狀，請撥打「1922」專線，或「0800-001922」，並依指示配戴口罩儘速就醫，同時主動告知醫師旅遊史及接觸史，以利及時診斷及通報。