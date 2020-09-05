李玖哲簽下「不再入境日本同意書」　拋棄老婆來台工作

柯有倫、胡宇威、陳漢典、姚元浩、李玖哲5位班底一早就進行體適能測試，現場火藥味十足。陳漢典說大家私下都很和平，沒想到一上場就卯足全力，好在自己彈跳力跌破眾人眼鏡，成績獲得所有人第一名，他透露平常有在騎鐵馬，腿部因此很有力。
李玖哲7月來台接受14天隔離，結束後昨參加錄影開工。愛妻出名的他，在台灣時每天早晚都會和太太視訊，他還透露在過日本海關時，傻傻簽了一份短期不再入境日本的同意書，演變成「為了節目拋妻棄子」的局面，不知何時能再回日本的他，搞笑的對老婆喊話：「老婆等我一下！」
有「選秀狀元」之稱的姚元浩現場非常搶手，大家都想要他到自己的那一隊，但其實姚元浩也有罩門，那就是最怕有體操項目，因為自己的柔軟度很差。
胡宇威笑說原本抱著來交朋友的心態，以為會是個輕鬆搞笑的節目，沒想到大家一上場從朋友瞬間變成敵人，每個人都認真想贏得勝利。他近期試圖轉型，不想再走偶像王子路線，所以不在乎造型是否帥氣，希望可以當個全方位的演員，這次卯足全力要拚第一，唯一覺得可惜的是武術不在比賽項目中。
新手奶爸柯有倫自爆每天睡不飽，好在從小就有練騎越野車，所以自己心臟很強大。他笑說現在只要出來工作，心思都在家裡的女兒身上。他上月當爸後，好友周杰倫有和他分享照顧小孩的經驗，對方竟說：「不要離開月子中心，就一直住下去！」讓柯有倫開玩笑表示，因為這樣自己才要趕快出來賺錢。
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