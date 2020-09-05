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我的婆婆殺了我！網紅揭婚姻魔王：殺傷力可比小三

娛樂中心/綜合報導
calendar_today2020-09-05 15:48:55update2020-09-05 15:54:37

▲網紅廣告小妹見「婆婆殺了我」，揭婚姻魔王。（圖／廣告小妹臉書）
▲網紅廣告小妹見「婆婆殺了我」，揭婚姻魔王。（圖／廣告小妹臉書）

日前北市有1名張姓人妻在家中輕生，她生前在臉書的最後一篇文竟寫下「我的婆婆殺了我」，消息一出引發高度關注，婆媳問題也掀起熱議，對此，陸配網紅廣告小妹就在臉書上發表看法，她點出「妯娌」和小三並列，都是婚姻中的魔王。

「晚餐也都是妻子（婆婆）負責煮，平時就是二媳婦去買菜，買完後返家清洗，最後再由妻子與2個媳婦一起掌廚」，廣告小妹曝光張姓人妻公公的說法，驚訝直言：「不僅婆媳同住，還與二叔夫婦住一起。妯娌與小三並列婚姻小魔王呀！媳婦3人每天「共同掌廚」，誰不知道廚房都嘛是婆婆的地盤，2個媳婦這些年在廚房裡到底是怎麼熬過來的？」

廣告小妹透露爸爸在她與老公結婚前，就和對方放過話，「女方父母他們什麼都不要，只求一件事，婚後若非實在不得已婆媳不可長期同住，2個女人愛著同一個男人，相處得好那是萬幸，相處不好腥風血雨」。

根據廣告小妹多年觀察，許多台灣女孩的娘家人除了對婚禮習俗一事提出要求外，常隱忍不吭聲不為女兒爭取，甚至幫著婆家人一起羞辱，不過她強調身為人妻、人媳都是很辛苦的，「未婚前的我們，容易被所謂真愛無敵的思想，荼毒、蒙蔽了雙眼，此時，很需要爹娘扮黑臉幫我們謀福利，讓男方的人馬知道，我們是有退路的，那條路叫回家。」（編輯：侯家瑜）

▲廣告小妹對時常評論一針見血，吸引一票粉絲追隨。（圖／廣告小妹臉書粉專）
▲廣告小妹認為妯娌與小三並列婚姻中的小魔王。（圖／廣告小妹臉書）
▲廣告小妹臉書全文。（圖／廣告小妹臉書）
▲廣告小妹臉書全文。（圖／廣告小妹臉書）

關鍵字

婆婆殺了我 廣告小妹 婚姻魔王 小三 殺傷力

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