我的婆婆殺了我！網紅揭婚姻魔王：殺傷力可比小三

日前北市有1名張姓人妻在家中輕生，她生前在臉書的最後一篇文竟寫下「我的婆婆殺了我」，消息一出引發高度關注，婆媳問題也掀起熱議，對此，陸配網紅廣告小妹就在臉書上發表看法，她點出「妯娌」和小三並列，都是婚姻中的魔王。





「晚餐也都是妻子（婆婆）負責煮，平時就是二媳婦去買菜，買完後返家清洗，最後再由妻子與2個媳婦一起掌廚」，廣告小妹曝光張姓人妻公公的說法，驚訝直言：「不僅婆媳同住，還與二叔夫婦住一起。妯娌與小三並列婚姻小魔王呀！媳婦3人每天「共同掌廚」，誰不知道廚房都嘛是婆婆的地盤，2個媳婦這些年在廚房裡到底是怎麼熬過來的？」





廣告小妹透露爸爸在她與老公結婚前，就和對方放過話，「女方父母他們什麼都不要，只求一件事，婚後若非實在不得已婆媳不可長期同住，2個女人愛著同一個男人，相處得好那是萬幸，相處不好腥風血雨」。



