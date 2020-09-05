李準基被「老婆」逼逃亡　路邊心碎痛哭

因韓國疫情關係，《惡之花》原定周四播出的第12集順延至下周，同時段改播該劇特別節目、釋出濃縮版精彩劇情，更邀請飾演李準基好友的徐賢宇、姊姊張熙軫作客，一同探討角色的關係與發展，以及無法預測的「連州市連環殺人事件」的驚人真相。
討論到《惡之花》播出至今最深刻的畫面，張熙軫說：「第10集中，文彩元激動地向李準基說『我想你了』，看著文彩元心痛的樣子，我都跟著掉下淚。」一旁的徐賢宇也認同回應：「《惡之花》有太多精彩畫面，一刻都不能錯過！」張熙軫更透露接下來的劇情走向，她說：「到最後一刻都會有驚人的反轉。」讓粉絲期待不已。
節目中，導演透露都賢秀和車志元的「愛的小窩」構造含義，他們居住的房子裝潢設計共有甜蜜的家庭空間、一塵不染的工作室及幽暗的地下室等3區，是因為要顯現都賢秀多層次的角色與個性，才會採此設計呈現，導演說：「角色所在的空間，最能有效說明角色個性與故事。」《惡之花》每周四、五上午10點在LINE TV獨家播出。
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