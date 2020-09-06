嚴詠能驟逝　陳其邁不捨：詠能的心願我們會延續下去

5日晚間，知名本土創作樂團「打狗亂歌團」嚴詠能在屏東縣萬丹鄉大憲宮表演時突倒在舞台上，經緊急送醫搶救仍不幸宣告不治，高雄市長陳其邁知悉後不捨表示「永別了，老友詠能」，並立即請高雄市文化局王文翠局長趕往屏東關心，協助後續事宜。

50歲的嚴詠能是台南市新化區人，綽號愛河國民歌手，是打狗亂歌團的主唱，並曾以

《大員一家農出來》

嚴詠能

並同時入圍最佳台與男歌手獎，

2016年時也曾為總統

蔡英文競選專輯

《

台灣美樂地》，創作並演唱歌曲

《

轉來Key》，

嚴詠能與打狗亂歌團

《只要大家攏吃台灣米》也成為稻米推廣活動的必播歌曲

。

高雄市長陳其邁深夜得知嚴詠能不幸逝世消息，也發文表達對這位老友的不捨，並道出兩人的淵源，陳其邁說：「1994年，我在高雄成立地下電台『蕃薯之聲』，邀請在PUB駐唱的嚴詠能、詠能的忠實聽眾恆春兮，一起主持節目，後來，電台出了一張專輯，詠能寫歌、我當製作人，也是他的第一張專輯。在當時沒有言論自由的時代，我們用台語和台灣文化，開創出另一片天地，很榮幸曾跟詠能一起合作，讓我也曾進入音樂圈。認識超過二十年，詠能總是在我和高雄困難時，勇敢地站出來扶持。」

陳其邁指出，南部囝仔的詠能，關懷這塊土地的心一直不變，不但立足鄉土、也想走向世界，把台灣的美用歌曲創作，傳達給更多人，「詠能的心願，我們會延續下去」，憾事來得突然，我們要向家屬表達誠摯的哀悼，並已請高雄市文化局長王文翠趕往屏東關心，突聞噩耗無比惋惜哀痛，「嚴老師，我們會帶著你對土地的熱愛與珍惜，繼續努力往前走」。