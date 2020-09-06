《婆婆》導演為籌女兒學費拍片　王少偉戳破揭真相

電視劇《我的婆婆怎麼那麼可愛》（《婆婆》）以黑色喜劇型式，探討親子、婆媳等家庭關係，導演鄧安寧與演員王少偉2人一同上炎亞綸、唐綺陽、吳姍儒（Sandy）的談話節目《36題愛上你》，鄧安寧過去曾搞笑表示，執導《婆婆》是為了付房貸與女兒學費，但在《36題》節目上，王少偉先是說：「導演少換一點重機，或少玩一點車，那房貸跟學費就沒問題了！」甚至加碼爆料鄧導騎重機到片場直言「這一台今天要賣掉，我要換一台」，透露對方的習慣就是常常換車，讓一旁的Sandy驚呼：「才拍半年就換車？」





鄧安寧提到，12歲時結交到一個喜歡無厘頭、瘋狂的好朋友，自己也深受影響，經過多年的成長與工作，他也因此累積出「不要這麼嚴肅、這麼悲傷，每件事情一定有它可以開玩笑的一面」。鄧安寧透露自己一直有種「荒謬的異想」，認為這一年來，這些異想最淋漓盡致的表現，就是拍出作品《婆婆》，他形容拍攝的這半年是「腦汁大爆發」，即使腦汁真的用完了，仍樂在其中。





鄧安寧透露：「4、5台老爺車也抵不過吳宗憲一部跑車」，王少偉則補槍說：「那些跑車越來越貴，而且是女兒買的。」，讓一旁的Sandy趕緊說：「不要這樣，我是看新聞我才知道，（爸爸）他這樣子捉弄我」，還稱自己是省錢的客家妹子，是不可能花這種冤枉錢，最後不忘笑虧爸爸：「我答應他要買兩輪的給他，是輪椅！」



