林志玲與老公私照曝光　甜喊：幸福很純粹

台灣第一名模林志玲去年與日本放浪兄弟成員AKIRA舉行世紀婚禮，婚後生活重心轉往家庭，而她的慈善年曆已經連續發行了11年，2021年將迎來第12個年頭，在2020年的慈善年曆中，釋出了一張和老公AKIRA的幸福合照，網友們頻頻敲碗不夠！這次她則是穿上唯美又性感的低胸透視裝，再次放送2人一系列的甜蜜大片。





婚後的林志玲總是被問到和AKIRA的夫妻生活，而今年突如其來的疫情影響，意外讓平時工作繁忙的2人有了更多的相處時間，她感性表示：「2020年，我們的生活有了巨大的改變，看待事情的角度、對待生命的態度、人與人相處的深度，這些變化，讓我們有更多的時間檢視和反思，幸福很純粹，快樂可以很簡單，展望未來，我們一起無懼向前。」



