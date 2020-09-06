林志玲與老公私照曝光　甜喊：幸福很純粹

台灣第一名模林志玲去年與日本放浪兄弟成員AKIRA舉行世紀婚禮，婚後生活重心轉往家庭，而她的慈善年曆已經連續發行了11年，2021年將迎來第12個年頭，在2020年的慈善年曆中，釋出了一張和老公AKIRA的幸福合照，網友們頻頻敲碗不夠！這次她則是穿上唯美又性感的低胸透視裝，再次放送2人一系列的甜蜜大片。
婚後的林志玲總是被問到和AKIRA的夫妻生活，而今年突如其來的疫情影響，意外讓平時工作繁忙的2人有了更多的相處時間，她感性表示：「2020年，我們的生活有了巨大的改變，看待事情的角度、對待生命的態度、人與人相處的深度，這些變化，讓我們有更多的時間檢視和反思，幸福很純粹，快樂可以很簡單，展望未來，我們一起無懼向前。」
事實上，林志玲2021慈善年曆所收錄的照片都是由她和老公一起挑選，2人還重回了初識時的舞台劇練習場，重溫回憶之餘也記錄下了別具意義的時刻，而除了私底下的出遊照，更有其他未公開過的獨家照片在內，值得一提的是，2人穿著白襯衫在富士山前依偎而坐的照片，稍微留意便可以看出身後的富士山似乎和大家印象中白雪皚皚的模樣有些許不同，據說，這是極罕見且象徵著幸福的「赤富士」，非常幸運的在拍攝當日遇上了這難得一見的景象，2人在選擇照片時，更是毫無懸念的同時挑了這張照片，想把這份幸運和幸福透過2021年曆分享給所有的好朋友們。（編輯：侯家瑜）
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