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恆述法師4千萬還清了！謝鐵粉斗內百萬美金：我的神豪

娛樂中心／綜合報導
calendar_today2020-09-07 12:47:20update2020-09-07 12:52:20

▲恆述法師終於還清4千萬債務。（圖／恆述法師直播）
▲恆述法師終於還清4千萬債務。（圖／恆述法師直播）
恆述法師（費貞綾）3月聽信江姓女弟子話術，為對方7800萬支票背書，詎料，最後遭江女騙走8000萬，為救票信，她欠下近4000萬高利貸，今（7日）恆述法師開直播說明欠債疑雲，透露一名直播鐵粉「斗內」百萬美金幫她還債，也感謝債主的厚愛讓她東山再起，至於張菲及費玉清的切割，恆述法師說不會難過，「好漢做事好漢當，個人因果個人了！」

▲恆述法師說明欠債源由。（圖／恆述法師直播）
▲恆述法師說明欠債源由。（圖／恆述法師直播）
「10天10分利，利上滾利才變成3、4000千萬，為救票信，我成了人呆（保）！」恆述法師娓娓道來欠下巨債的來龍去脈，認為自己同情心被濫用，才會無端欠錢，「我是受害者，內心坦蕩蕩，我跟他們（債主）曉以大義、情商，出境期間不換電話、LINE和微信，時時刻刻都和律師、金主保持聯絡，希望他們心安，我會回來了的！」

恆述法師表示，這些「道上兄弟」對她百般禮遇，沒有任何粗言粗語，也沒找她和2個弟弟及家人的麻煩，她人在國外時，淚流滿面地向佛祖許願，「如果祢認為我是優秀法師，讓我衣錦還鄉吧！」還曾想過確診新冠肺炎一了百了，不過隔天奇蹟出現，一位直播鐵粉致電給她送金援，「他不只是土豪，是完全不露面的神豪，謝謝老天爺，我不會辜負你的，我的神豪！」

對於張菲及費玉清先前表示不會再幫忙償債，恆述法師直言自己一點都不難過，「好漢做事好漢當，個人因果個人了，父債子還天經地義，有聽過姐債弟償嗎？是我倒過來不要他們還錢」，並透露事發後費玉清曾到精舍勸她「回家做張家大小姐，弟弟還養不活姊姊嗎？」遭恆述法師拒絕，張菲也建議她賣掉珠寶換錢，「我說不行，這些珠寶是我當年留下來的，目前是資產大於負債，以後可以義賣，所以我不會賤賣的！」

對於弟弟們的關心，恆述法師表示：「我非常感謝我2個弟弟，我對我的姪子說，姑姑是沙漠中的仙人掌，這點小事難不倒我，爸爸把我當男孩子教，我不會難過的！」（編輯：楊穎軒）

▲幫忙還債的是恆述法師的直播鐵粉。（圖／恆述法師直播）
▲直播鐵粉幫恆述法師還清巨額債務。（圖／恆述法師直播）
▲張菲（左）表示，已經很久沒和姊姊聯絡。（圖／記者林柏年攝）
▲張菲（左）、費玉清不願再幫忙還債，恆述法師表示不會難過。（圖／記者林柏年攝）
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恆述法師 斗內 美金 背書 欠債

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