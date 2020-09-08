專訪／宋少卿合作阿樂《NOW辯風向》　先向老婆打預防針

首次與「隱乳女神」阿樂搭檔主持，有沒有期待擦出火花？宋少卿表示兩人在綜藝節目上有見過，對她並不陌生，但從來沒合作過，至於火花？宋少卿開玩笑說：「不可能有火花，因為我已經結婚了，有火花該怎麼辦？這時候要先打預防針，畢竟她身材好又漂亮」，最後他向老婆甜蜜喊話：「老婆，如果有傳出火花的話，那一定不是真的！」
《NOW辯風向》為網路上直播節目，由兩方人馬組成正反方，對於議題展開辯論，若雙方吵得激烈，該如何是好？宋少卿笑說，「讓他們吵阿！大家不傷和氣情況下，把話好好說。既然我們是做節目，你不吵我還擔心，當然希望你吵起來！」但如果一發不可收拾時，宋少卿笑說：「在網路上控制不了，我就直接切直播！但我相信大家是理智的，吵得很兇但吵完就結束了。」
談到時事，覺得最近需要辯論的議題有什麼？宋少卿表示，台灣是非常可愛的地方，需要辯論的事太多了，最近讓他有感的議題就是「時空環境的改變」，因為開放美豬美牛進口，政府說因為時空環境的關係，「那我們就來討論的是時空環境是什麼，當初因為國民健康不進口，現在又可以進口？是因為基因變強，不怕瘦肉精、多巴胺，身體可以抵抗了？請告訴我時空環境的改變，那是什麼？」
想到宋少卿，不少人會聯想到相聲，戲劇系出身的他默默在相聲界耕耘多年，他表示很榮幸會被人想起，對他來說，很感謝因為有亦師亦友的馮翊綱老師，兩人共同創辦了相聲瓦舍，但是他強調「我們從來沒有推廣相聲」，只是在從事他們喜歡的創作跟表演路線，「沒有特意要讓它（相聲）生生不息，沒有要推廣，有天不見就不見了，我們在的時候把它好好做好。」當初為何會選擇相聲此種表演方式？宋少卿說從小受爸媽影響，小時候愛聽相聲，至於為何不選舞台劇，他笑說：「講實話，賺的比舞台劇多，我這邊只要跟馮翊綱老師分就好，舞台劇要跟多少人分，何樂而不為。」
上半年受到疫情影響，藝文界也是慘澹不堪，宋少卿表示所有劇團都受災，相聲瓦舍的巡演3月至6月全都無法演出，將近停掉80場演出，大陸巡演也無法執行，不過共體時艱，劇團還是有營運下去，努力撐過疫情。談到一路以來說相聲遇到的瓶頸，宋少卿樂觀表示，「沒有欸！」開玩笑說：「因為我有好搭檔，馮翊綱183公分，天塌下來有他頂著。」接著他也呼籲大家，不順遂時應該要很開心，正面迎接這東西，危機就是轉機。當你覺得心情不好，出去走走、運動，做喜歡的事，心情就會好。