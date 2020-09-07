小蠻為拚孩子動手術！開刀前交待老公遺言：請不要顧慮我

30歲的藝人小蠻（王承嫣）於電視節目《我愛黑澀會》出道，去年和邵翔自立門戶成立個人工作室「相親相愛工作室」，2人也於今年3月步入禮堂，事實上，小蠻婚前就深受「巧克力囊腫」病痛困擾，要進手術房的前一刻，還特別向老公交代遺言，讓完全沒有心理準備的邵翔當場愣住。





小蠻和邵翔婚後事業運超級旺，小蠻接下原民台健康節目《uninang健康站》主持棒，邵翔也接了新的戲劇演出，閒不住的小倆口近期又將合體經營「小蠻邵翔相親相愛」YouTube頻道，首支影片「身體健康系列篇」，內容是小蠻為了懷孕計畫，開刀切除困擾多年的「巧克力囊腫」手術全紀錄。





小蠻當時在健康檢查報告得知巧克力囊腫已腫大到8.5公分，對自己的身體健康及未來懷孕計畫都可能造成極大的危險，在醫生的專業建議下，小蠻決定開刀切除，進手術房的前一刻，她提起勇氣跟邵翔交代遺言：「如果我的手術失敗，記得不要對我施救，我不想拖累你，如果未來你有找到像我一樣愛你的人，請不要顧慮我，你就去追求你的下一段幸福，我會很開心的。」



