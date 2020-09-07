徐若瑄辣穿貼身乳膠衣秀身材　突「嘴唇發白」險休克

「不敗女神」徐若瑄2020年正式回歸音樂圈，開啟了音樂新計畫，這是近年來以戲劇，廣告代言持續閃耀幕前之後，她對人生另一次踏出舒適圈的震撼決定。繼要女生拿出勇氣揮別渣男的《再見錯的人》後，徐若瑄下一首強勢主打歌《不敗的》，講述自己一路以來的演藝人生，她特地穿上非常貼身的乳膠衣，呈現完美體態，不過她也因此差點休克。





為了傳達出新歌《不敗的》中叛逆、強悍又搖滾的態度，徐若瑄特別從英國訂製的2套黑色、紅色超合身乳膠衣，事前必須先精準測量身體各部位的尺寸，送到英國給設計師依照個人尺寸製作，乳膠衣非常貼身，穿上後身體曲線無所遁形，連一般內褲都不能穿，必須要穿特製的C字褲，因此在拍攝之前，Vivian積極控制飲食、運動健身調整體態，將最完美的狀態呈現給粉絲們。





未料乳膠衣讓徐若瑄吃足苦頭，因為乳膠衣將全身包裹住，汗水都包在膠衣內無法蒸發散熱，為了怕流太多汗，她不敢多喝水，又必須做出許多用全身力氣的動作，隨著拍攝時間拉長，攝影師發現她嘴唇發白，才知道她因為流汗太多又沒補充水份與電解質，身體已經脫水，趕緊喊停讓她脫下膠衣休息，否則再下去會休克。



