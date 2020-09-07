月收6位數全公開！阿滴親曝「收入來源」認了：有點虧損

YouTuber瑀熙5日發布新片，其邀請了知名百萬網紅「阿滴」合作，影片中將帶觀眾來了解百萬YouTuber的一日生活。阿滴一開始分享，自己本是先在網路公司上班，工作閒暇之餘就拍拍英文教學，當了一年多的兼職網紅後，才轉變成正職網紅，從2015年開始，至今已經營了五、六年頻道。但阿滴指出，一年多的兼職網紅所賺的錢，其實不太算能負荷日常生活的支出，因網紅工作「不穩定」的性質，導致每個月的收入起伏相當高。
影片中阿滴也分享了自身平日工作的流程，他透露每天早上都必須先到公司檢查影片、剪輯，下午拍攝，晚上則是開會、寫腳本。阿滴坦言，自由工作者最困難的一點，就是工作和生活的界線模糊，雖然工作時間彈性，但時常下了班後還在思考工事。
面對「YouTuber優缺點」的問題，阿滴表示優點是能夠透過製造內容去累積影響力，認為若對一件事情感到在意或想為其發聲，以自己的身分能夠比一般人更有效率、效益地完成。缺點的部分，阿滴也坦言「就是影響力的另外一面」，認為討厭你的人總是會找各種理由來幫你貼標籤、汙名化、妖魔化，網路上會累積一股很負面的能力，長久看下來還是會影響心情。
最後阿滴也大方公布自己的月收入，表示公司的收入來源包括「YouTuber廣告收益、賣雜誌、線上課程」三大方面，一個月能賺上80萬左右，但因公司的各項支出如人事成本、租金或印刷費等，成本就高達75萬。
阿滴也自認因近期景氣比較不好，最近收入比以往低，甚至有點虧損，所以必須拿其他收入去貼補公司的支出。（編輯：陳雅雲）