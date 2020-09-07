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月收6位數全公開！阿滴親曝「收入來源」認了：有點虧損

編輯中心/綜合報導
calendar_today2020-09-07 19:20:00

▲YouTuber瑀熙昨（6）日發布新片，其邀請了知名百萬網紅「阿滴」合作，影片中阿滴也曝光公司月收入實際數字。（圖／翻攝阿滴IG）
▲YouTuber瑀熙昨（6）日發布新片，其邀請了知名百萬網紅「阿滴」合作，影片中阿滴也曝光公司月收入實際數字。（圖／翻攝阿滴IG）
近年來台灣新興職業YouTuber崛起，現今網紅頻道多到不可數，甚至成為青年心目中的夢幻職業。近期YouTuber「瑀熙」就上傳了新片，其邀請了百萬網紅「阿滴」一同合作，影片中阿滴也曝光了平日工作生活，以及許多人好奇的月收入真實數字和收入來源，不過讓人驚訝的是，阿滴在影片中就自認了公司「有點虧損」。

YouTuber瑀熙5日發布新片，其邀請了知名百萬網紅「阿滴」合作，影片中將帶觀眾來了解百萬YouTuber的一日生活。阿滴一開始分享，自己本是先在網路公司上班，工作閒暇之餘就拍拍英文教學，當了一年多的兼職網紅後，才轉變成正職網紅，從2015年開始，至今已經營了五、六年頻道。但阿滴指出，一年多的兼職網紅所賺的錢，其實不太算能負荷日常生活的支出，因網紅工作「不穩定」的性質，導致每個月的收入起伏相當高。

影片中阿滴也分享了自身平日工作的流程，他透露每天早上都必須先到公司檢查影片、剪輯，下午拍攝，晚上則是開會、寫腳本。阿滴坦言，自由工作者最困難的一點，就是工作和生活的界線模糊，雖然工作時間彈性，但時常下了班後還在思考工事。

▲阿滴分享一日的工作行程。（圖／翻攝瑀熙YouTube）
▲阿滴分享一日的工作行程。（圖／翻攝瑀熙YouTube）
面對「YouTuber優缺點」的問題，阿滴表示優點是能夠透過製造內容去累積影響力，認為若對一件事情感到在意或想為其發聲，以自己的身分能夠比一般人更有效率、效益地完成。缺點的部分，阿滴也坦言「就是影響力的另外一面」，認為討厭你的人總是會找各種理由來幫你貼標籤、汙名化、妖魔化，網路上會累積一股很負面的能力，長久看下來還是會影響心情。

最後阿滴也大方公布自己的月收入，表示公司的收入來源包括「YouTuber廣告收益、賣雜誌、線上課程」三大方面，一個月能賺上80萬左右，但因公司的各項支出如人事成本、租金或印刷費等，成本就高達75萬。

▲阿滴分享公司收入來源。（圖／翻攝瑀熙YouTube）
▲阿滴分享公司收入來源。（圖／翻攝瑀熙YouTube）
阿滴也自認因近期景氣比較不好，最近收入比以往低，甚至有點虧損，所以必須拿其他收入去貼補公司的支出。（編輯：陳雅雲）

▲近期由於不景氣，啊滴坦言最近公司有點虧損。（圖／翻攝瑀熙YouTube）
▲近期由於不景氣，阿滴坦言最近公司有點虧損。（圖／翻攝瑀熙YouTube）
 

關鍵字

阿滴 月收入 來源 虧損 網紅

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