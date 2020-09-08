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母見兒子娶AV女優「崩潰心死」　剃頭出家當尼姑

記者陳雅蘭/綜合報導
calendar_today2020-09-08 09:00:00

▲劇中，金盛吳（右）娶AV女優的行為讓媽媽心碎，她決定出家。（圖／翻攝愛奇藝）
▲劇中，金盛吳（右）娶AV女優的行為讓媽媽心碎，她決定出家。（圖／翻攝愛奇藝）
韓劇《優雅的朋友們》播出大結局，故事以殺人案帶出朋友之間不可告人的祕密，觀眾為了得知凶手身分，讓完結篇收視率創下開播新高，以5％完美收官。在故事最後，話劇4人幫的家庭雖然美滿，但亨宇（金盛吳 飾）仍自責當年不顧媽媽反對跟AV女優結婚，多年後在妻子的告知下，才知道母親心死剃頭出家，讓他相當難過，同時感謝老婆不離不棄的陪伴與包容。

以下有完結篇劇情，慎入！！！

▲亨宇媽媽因事事不順心，放下一切出家當尼姑。（圖／翻攝愛奇藝）
▲亨宇媽媽因事事不順心，放下一切出家當尼姑。（圖／翻攝愛奇藝）
靜海（宋玧妸 飾）為了彌補過往未盡到的母親職責，辭去醫院職務，專心陪在孩子與老公宮哲（劉俊相 飾）身邊，一家三口回鄉下老家時，靜海看到婆婆抽屜的刺繡手帕，才發現大學時期給她幫助的「黑騎士」就是宮哲，令她暖心不已。而春福（鄭石勇 飾）患有失智症的事被他嫩妻發現，但老婆不離不棄，知道跳舞能預防腦部退化，與老公一同上課。

另一方面，慶子（金惠恩 飾）接受AV女優愛拉與兒子交往，並認對方當女兒，雖然看似圓滿，但慶子突然向老公亨宇透露婆婆出家的事，原來亨宇當年不顧媽媽反對，堅決與還是AV女優的慶子結婚，亨宇媽心死表示：「你是我唯一的兒子，卻不懂我的心，這麼不順我的意。我之後才明白，所有的埋怨跟恨，只是因為我太不知足，直到放下一切後，才發現與世無爭的好。」一番話令亨宇自責不已。

▲在勳被捅刀報復。（圖／翻攝愛奇藝）
▲在勳被捅刀報復。（圖／翻攝愛奇藝）
在勳（裴秀彬 飾）之前承認殺了朱江山（李泰煥 飾），但凶器莫名消失，海淑（韓多感 飾）頂罪過世，未料朱江山的男友展開報復，埋伏在勳並捅刀，最後被靜海發現，性命就此保住。靜海感到自責，因朱江山的死起源自她被拍裸照引起，或許是因好友過世與犯下錯誤，崩潰表示「全部都因為我才亂了套」，所以她最後認領無父無母的朱江山遺體、協助處理後事。

故事快轉到3年後，原來當年致朱江山死亡的關鍵凶器全在宮哲手上，他在河邊一一丟棄後，與好兄弟亨宇、在勳、春福離開現場，他表示多了沉重包袱，但就算選擇錯誤，仍有義務守護珍貴的東西，4人上演大和解，故事畫下句點。

該劇全部17集，雖然獲封是《夫婦的世界》升級版，收視率卻不敵《夫婦》，首播僅有3.1％，但隨著故事發展，觀眾也想知道真正的殺人凶手身分，在5日的完結篇中，也開出自開播以來最高收視紀錄，以5.0％完美收官。

▲故事最後所有的人帶著「祕密」大和解。（圖／翻攝愛奇藝）
▲故事最後所有的人帶著「祕密」大和解。（圖／翻攝愛奇藝）

關鍵字

優雅的朋友們 出家 AV女優 結局 尼姑

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