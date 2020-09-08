母見兒子娶AV女優「崩潰心死」　剃頭出家當尼姑

以下有完結篇劇情，慎入！！！
靜海（宋玧妸 飾）為了彌補過往未盡到的母親職責，辭去醫院職務，專心陪在孩子與老公宮哲（劉俊相 飾）身邊，一家三口回鄉下老家時，靜海看到婆婆抽屜的刺繡手帕，才發現大學時期給她幫助的「黑騎士」就是宮哲，令她暖心不已。而春福（鄭石勇 飾）患有失智症的事被他嫩妻發現，但老婆不離不棄，知道跳舞能預防腦部退化，與老公一同上課。
另一方面，慶子（金惠恩 飾）接受AV女優愛拉與兒子交往，並認對方當女兒，雖然看似圓滿，但慶子突然向老公亨宇透露婆婆出家的事，原來亨宇當年不顧媽媽反對，堅決與還是AV女優的慶子結婚，亨宇媽心死表示：「你是我唯一的兒子，卻不懂我的心，這麼不順我的意。我之後才明白，所有的埋怨跟恨，只是因為我太不知足，直到放下一切後，才發現與世無爭的好。」一番話令亨宇自責不已。
在勳（裴秀彬 飾）之前承認殺了朱江山（李泰煥 飾），但凶器莫名消失，海淑（韓多感 飾）頂罪過世，未料朱江山的男友展開報復，埋伏在勳並捅刀，最後被靜海發現，性命就此保住。靜海感到自責，因朱江山的死起源自她被拍裸照引起，或許是因好友過世與犯下錯誤，崩潰表示「全部都因為我才亂了套」，所以她最後認領無父無母的朱江山遺體、協助處理後事。
故事快轉到3年後，原來當年致朱江山死亡的關鍵凶器全在宮哲手上，他在河邊一一丟棄後，與好兄弟亨宇、在勳、春福離開現場，他表示多了沉重包袱，但就算選擇錯誤，仍有義務守護珍貴的東西，4人上演大和解，故事畫下句點。
該劇全部17集，雖然獲封是《夫婦的世界》升級版，收視率卻不敵《夫婦》，首播僅有3.1％，但隨著故事發展，觀眾也想知道真正的殺人凶手身分，在5日的完結篇中，也開出自開播以來最高收視紀錄，以5.0％完美收官。