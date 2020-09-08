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謝和弦欲公開性愛片「讓Keanna嫁不出去」　律師轟：噁心

娛樂中心／綜合報導
calendar_today2020-09-08 10:09:37update2020-09-08 10:14:25

▲謝和弦（左圖）預告將公開與Keanna的性愛影片。（圖／資料照）
▲謝和弦（左圖）預告將公開與Keanna的性愛影片。（圖／資料照）
謝和弦與Keanna（戴怡軒）分手後不斷公開謾罵、威脅女方，近日他再度放話握有2人性愛影片原始檔，內容鹹濕露骨，暗示要將影像公諸於世，律師呂秋遠發文痛批謝和弦：「拿散佈這種事來要脅曾經愛過的人，我只覺得噁心。」

▲Keanna再度被謝和弦放話要脅。（圖／Keanna
▲Keanna再度被謝和弦放話要脅。（圖／Keanna IG）
呂秋遠昨（7日）貼出謝和弦IG限時動態截圖，上頭描述Keanna和謝和弦交往時做出的私密行為，謝更嗆聲：「性愛影片，其實我都還有原始檔，本來不想毀了妳，但要繼續這樣鬧下去，就跟妳拚了吧！讓妳永遠嫁不出去，去拍A片吧！」

▲謝和弦嗆公開與的性愛影片。（圖／▲謝和弦嗆公開與Keanna的性愛影片。（圖／謝和弦、呂秋遠臉書）和弦、呂秋遠臉書）
▲謝和弦嗆公開與Keanna的性愛影片。（圖／謝和弦、呂秋遠臉書）
對此，呂秋遠表示，謝和弦的離婚私事，唯一的教育意義就是，以他現在的行為，除非Keanna同意離婚，否則法院判決離婚的可能性非常低。「還沒離婚，就高調向配偶以外之人求婚，在愛情上或許很偉大，但是在訴訟上，大概是很少見的自殺行為。」

接著，呂秋遠鄭重告誡網友，「如果你看得懂中文字，請記得永遠不要跟親密的人一起拍親密影片，除非你能確定影片在自己手上，『絕對』『不可能』外流，即使電腦壞掉、手機毀損，維修的店員也不會偷走；即使分手，那個男人或女人也會很有風度的把影片銷毀。否則，絕對不要拍任何影片或照片。」

對於謝和弦預告Keanna將公開2人性愛影片，呂秋遠說：「如果以散佈影片或照片這件事威脅對方，涉嫌恐嚇罪。講這種話的人，不是蔑視法律的問題而已，而是為何要摧毀一個曾經愛過他的人的人生？她曾經愛過他、對他好、願意拍攝影片取悅他，但是後來的結果，竟然成為網路上被人觀看的對象、別人D槽的收藏品，這無論如何，都不該是人應有的行為。」

呂秋遠認為謝和弦的行為嚴重觸及道德底線，但自己無能為力，僅奉勸女性無論如何都不要接受任何人的懇求，做出「留下兩人美好回憶」這種事。「兩人還在一起，隨時都可以做，幹嘛攝影留念？兩人已經不在一起，留下這種東西也不會想要再看。」

文末，呂秋遠再次呼籲女性三思，並意有所指痛罵：「拿散佈這種事來要脅曾經愛過的人，我只覺得噁心。」（編輯：楊穎軒）

▲呂秋遠全文。（圖／呂秋遠臉書）
▲呂秋遠全文。（圖／呂秋遠臉書）
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謝和弦 Keanna 性愛影片 呂秋遠 律師

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