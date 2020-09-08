吳慷仁工作現場暴怒「惹哭女員工」　636字懺悔：我檢討

吳慷仁表示，除了拍戲變數多，自己很在乎工作上的內容是否照著規矩走，前幾天他到工作現場，發現流程與當初溝通有出入，導致自己和造型團隊處於後知後覺的窘境，可能覺得不被尊重或想要捍衛團隊專業立場，便私下對負責的男工作人員唸了幾句，後來冷靜下來，意識到生氣沒幫助，遂完成工作。
5分鐘後，3位工作人員再次代表團隊向吳慷仁致歉，這時他看到一名女孩眼睛紅腫，明顯剛哭過，心裡頭一驚：「 God～天啊！因為我的舉動，讓她被上司責備了（背黑鍋？），還是真因為她的疏失倒置今天變成這樣的不愉快的結果，我不知道...但只能說我看到女生哭真的就不行了...心裡莫名的自責起來...。」
吳慷仁說，當天收工後，自己心理默唸了10次「為何那麼衝動」，雖然自認當下處理得當，但畢竟環環相扣，也要顧及對方面子，「總是一直在想，或許還有更好的處理方式...一想就是三天...可能那女孩紅著眼眶的樣子讓我太深刻了...心疼外，我只能檢討自己的不足...。」
文末，吳慷仁語氣依舊滿是自責、懊惱，「真是不經一事不長一智，事事不求完美，無愧於心之餘，工作也只是對自己的一份責任，也許我下次除了對自己有交代外，更應該多體諒周圍的人，更多一分等待與諒解，聽聽人家解釋（但也可能是藉口）...唉...反正我檢討...我不應該...難受。」（編輯：楊穎軒）