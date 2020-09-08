《天空之城》她遭大咖甩　「分手現場」害朴寶劍被揍破相

以下有劇情透露，慎入！！！！
朴寶劍劇中為了圓演員夢苦熬7年，雖然在模特兒界闖出名氣，但每次戲劇、電影試鏡總是落選，除了爺爺，家人都很看不起他。因為走秀收入不穩定，他為了生存，還到烤肉店、速食店，甚至當明星保鑣賺生活費，結果遇到保護的藝人感情糾紛，朴寶劍看不慣渣男行為，偷偷放行對方前女友搗亂現場，結果事後慘被藝人揍到破相，公司因此賴帳不發薪，人生非常不順遂。
朴寶劍跟好友邊佑錫是有名的模特兒，但邊佑錫因為家境關係，試鏡時總是一帆風順，成就早早超越朴寶劍。也因為2人從小就認識，寶劍媽就在佑錫家當幫傭，媽媽常被好友母親使喚，好在寶劍媽想法樂觀，覺得可以把在外所學的東西帶回家應用。
另一方面，愛慕朴寶劍許久的粉絲朴素丹，終於能以化妝師身分面對偶像，她也順利被安排幫朴寶劍化妝，但因為太害羞而手腳笨拙，看在朴寶劍眼裡非常詭異，直到朴寶劍無意間吐出朴素丹行事太刻板，害得對方被長官當眾指責，過意不去的他才發現對方是自己的粉絲。
該劇因為男神朴寶劍、《寄生上流》朴素丹等重量級卡司關係未播先轟動，首集還請到夯劇《天空之城》金惠奫客串，飾演被明星拋棄而大亂休息室的前女友，播出後引起討論，首播開出6.3％收視率，成績超越《愛的迫降》第一集的6％，人氣不容小覷。《青春紀錄》每周一、二晚間10點與韓國同日在Netflix播出。