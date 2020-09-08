2021韓劇片單出爐！鄭雨盛製作《寂靜大海》找孔劉尬影后

科幻劇《寂靜的大海》（暫譯）是由影帝鄭雨盛挑戰擔任製作人，找來男神孔劉與影后裴斗娜，以及前MBLAQ成員李準3人主演，故事描述在未來世界，地球因沙漠化而導致人類缺水、斷糧，快要無法生存。孔劉劇中飾演航太局隊長，帶領太空人菁英到地球以外的地方找尋拯救人類的方法。
改編人氣同名漫畫的《地獄》（暫譯）是由延尚昊擔任導演，劇情描述陰間使者會根據人類的行為而作出審判，並把他們帶到地獄內，在這個混亂的世界裡，大家面臨人性關頭將如何生存與掙扎。劇中，劉亞仁將飾演相信陰間使者找上門乃是神之旨意的新興宗教首長，備受期待。
由丁海寅擔綱主演的《D.P.》是以抓逃兵的軍人為題材，描述逃出軍營的年輕人苦惱，大膽拍出韓國徵兵制度現況的不合理之處。此外，繼《屍戰朝鮮》之後，Netflix將再推出以校園為主的全新喪屍劇《殭屍校園》（暫譯），故事發生在爆發喪屍病毒的一所學校中，某一班學生受困於校園，被迫與喪屍進行戰鬥，同時還得尋找逃生機會。儘管演員陣容尚未公布，但該劇究竟會如何真實呈現逼近限制級的血腥畫面，已讓喪屍迷開始興奮期待。
曾飾演《愛的迫降》北韓F4的老么湯峻相，將在《Move to Heaven：我是遺物整理師》中飾演患有亞斯伯格症候群的青年，與監護人李帝勳一起經營遺物整理公司，藉由整理逝者們留下的遺物，展開一系列感人熱淚的故事。
《喜歡的話請響鈴》第一季播出後廣受好評，第二季也即將推出，金所炫、鄭家藍與宋康3人將換下校服「轉大人」，三角戀會如何抉擇將是吸睛焦點。而以電影《熔爐》撼動韓國社會的導演黃東赫，也將執導《墨魚遊戲》（暫譯），該劇描述人生魯蛇，在參加提供高額獎金的神祕生存遊戲後所發生的故事，由李政宰和朴海秀擔綱主演，孔劉也將會友情客串，強大卡司未播先轟動。