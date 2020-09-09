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謝和弦破天荒道歉Keanna、粉絲　澄清沒性愛影片：我沒品

娛樂中心／綜合報導
calendar_today2020-09-09 10:01:31update2020-09-09 11:33:41

▲謝和弦（左圖）破天荒向Keanna道歉，並澄清沒有性愛影片。（圖／資料照）
▲謝和弦（左圖）破天荒向Keanna道歉，並澄清沒有性愛影片。（圖／資料照）
謝和弦日前在IG聲稱握有與老婆Keanna的性愛影片原始檔，要脅將把片子公開，狠嗆「讓妳永遠嫁不出去，去拍A片」，狂妄言論遭輿論一面倒撻伐，知名律師呂秋遠也發文痛罵「噁心」，對此，謝和弦昨（8日）晚罕見寫下700多字長文，鄭重向Keanna及粉絲道歉，並澄清「根本沒有性愛影片」。

▲謝和弦混血妻子Keanna發常文談婚變，網友出聲相挺。（圖／IG）
▲謝和弦於大麻、婚變風波後首度公開向Keanna道歉。（圖／Keanna IG）
「我要澄清根本沒有什麼性愛影片，沒有拍也沒有錄，大家不要再一直私訊洗版跟我要了，這世界上沒有這些東西」，謝和弦接著對Keanna和大眾道歉，「我為給大家做出這次不好的示範跟這些言論道歉，也跟我前妻道歉，我這些腦充血的話對你有不尊重，抱歉，過去的都過去了，我不該把我們的私事拿出來說，這很沒品。」

謝和弦表示，自己近來不斷遭到假帳號攻擊，內容都是他的私事，且講得很細節、很難聽，加上上禮拜因一件事讓他大發飆，以及被Keanna和經紀人提告傷害，才會情緒失控打出那篇威脅的文章，「我知道失控不是理由，但我真的又失控了，對不起」，謝和弦說，大家要衝著他來沒關係，「但你要攻擊我身邊的人，我會抓狂」，不捨家人和合作的樂手、藝人被連累。

對於以不雅影片威脅舊愛，謝和弦再次謝罪，「我還是做了不好的示範，我不該亂提隱私的部分，這點我真的做錯了，這超出界線」，他說自己還在努力學習控制情緒，身邊的人都很幫他，也都有按時服藥，「每天一直睡一天睡十二小時，我也是一直在調，我真的很感謝大家，所以我不希望你們針對他們，下次我不會再讓你們激到我的，我會冷靜，不會再犯這種錯，我對不起支持我的人。」（編輯：楊穎軒）

▲謝和弦全文。（圖／謝和弦臉書）
▲謝和弦全文。（圖／謝和弦臉書）
▲謝和弦道歉全文。（圖／謝和弦臉書）
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