謝和弦破天荒道歉Keanna、粉絲　澄清沒性愛影片：我沒品

「我要澄清根本沒有什麼性愛影片，沒有拍也沒有錄，大家不要再一直私訊洗版跟我要了，這世界上沒有這些東西」，謝和弦接著對Keanna和大眾道歉，「我為給大家做出這次不好的示範跟這些言論道歉，也跟我前妻道歉，我這些腦充血的話對你有不尊重，抱歉，過去的都過去了，我不該把我們的私事拿出來說，這很沒品。」
謝和弦表示，自己近來不斷遭到假帳號攻擊，內容都是他的私事，且講得很細節、很難聽，加上上禮拜因一件事讓他大發飆，以及被Keanna和經紀人提告傷害，才會情緒失控打出那篇威脅的文章，「我知道失控不是理由，但我真的又失控了，對不起」，謝和弦說，大家要衝著他來沒關係，「但你要攻擊我身邊的人，我會抓狂」，不捨家人和合作的樂手、藝人被連累。
對於以不雅影片威脅舊愛，謝和弦再次謝罪，「我還是做了不好的示範，我不該亂提隱私的部分，這點我真的做錯了，這超出界線」，他說自己還在努力學習控制情緒，身邊的人都很幫他，也都有按時服藥，「每天一直睡一天睡十二小時，我也是一直在調，我真的很感謝大家，所以我不希望你們針對他們，下次我不會再讓你們激到我的，我會冷靜，不會再犯這種錯，我對不起支持我的人。」（編輯：楊穎軒）
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