陳零九談謝和弦「一步步自我毀滅」　Keanna：我們盡力了

今早，謝和弦貼出新歌MV，PO文說：「沒錯我就是又把一切搞砸了，就跟這部MV裡面演的那幾次一樣，以前是可壞也可愛，現在大概只剩可笑」，稱自己何德何能還有人願意聽他的歌、挺他，要大家趁他還清醒罵罵他，讓他記久一點，「讓我再次牙起來的時候，想起來，你們還在看」，最後說：「人一世人留一個名，我大概已經沒有機會了...我就爛。」
陳零九在謝和弦昨晚發完道歉文後，也在IG分享自己從國三聽對方的歌，到19歲上台北玩音樂與偶像相識的過程，「經過好幾次的輪迴...直到到他與kt的事情爆發，我想他們兩個會走到這地步，真的是我最不願意看到的，畢竟我也算是看著他們走過來的。」
對於謝和弦和Keanna鬧翻，陳零九表示，其實自己和身邊好友都很想幫忙，但不知從何幫起，「這中間我也聯繫了kt希望兩個人希望至少不要反目成仇，但事情的發生太快，我就只能看著自己的好兄弟一步一步的自我毀滅...。」
陳零九認為謝和弦自己犯的錯自己承受，生病不是理由，很多道歉說了也已經來不及，因為傷疤還是在，最後向對方喊話：「希望你能好好的控制病情，繼續做音樂給我們聽，不要在網路上談論那些私領域的事情，對與錯也許不是那麼重要了...好聚好散，好好的寫歌唱歌，我們不想那麼快失去一個好的音樂人，一個好兄弟。」（編輯：楊穎軒）
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