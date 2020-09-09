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陳零九談謝和弦「一步步自我毀滅」　Keanna：我們盡力了

娛樂中心／綜合報導
calendar_today2020-09-09 12:07:29

▲謝和弦頻頻失控，陳零九（右圖）發長文談好友，Keanna也回應。（圖／謝和弦、陳零九臉書）
▲謝和弦頻頻失控，陳零九（右圖）發長文談好友，Keanna也回應。（圖／謝和弦、陳零九臉書）
謝和弦日前稱握有和老婆Keanna交往時的性愛影片原始檔，並以粗鄙字眼威脅女方將公開她的不雅影像，「讓妳永遠嫁不出去，去拍A片」，遭輿論反撲後，謝和弦昨（8日）晚寫下700多字長文向Keanna道歉，今晨再度發文嘆「人一世人留一個名，我大概已經沒有機會了」，好友陳零九也發聲談謝，對此，Keanna在貼文下留言：「沒事～我們大家都盡力了，謝謝阿九。」

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▲Keanna於性愛影片風波後首度發聲。（圖／資料照）
今早，謝和弦貼出新歌MV，PO文說：「沒錯我就是又把一切搞砸了，就跟這部MV裡面演的那幾次一樣，以前是可壞也可愛，現在大概只剩可笑」，稱自己何德何能還有人願意聽他的歌、挺他，要大家趁他還清醒罵罵他，讓他記久一點，「讓我再次牙起來的時候，想起來，你們還在看」，最後說：「人一世人留一個名，我大概已經沒有機會了...我就爛。」

陳零九在謝和弦昨晚發完道歉文後，也在IG分享自己從國三聽對方的歌，到19歲上台北玩音樂與偶像相識的過程，「經過好幾次的輪迴...直到到他與kt的事情爆發，我想他們兩個會走到這地步，真的是我最不願意看到的，畢竟我也算是看著他們走過來的。」

▲陳零九發文談謝和弦。（圖／陳零九臉書）
▲陳零九談謝和弦。（圖／陳零九臉書）
對於謝和弦和Keanna鬧翻，陳零九表示，其實自己和身邊好友都很想幫忙，但不知從何幫起，「這中間我也聯繫了kt希望兩個人希望至少不要反目成仇，但事情的發生太快​，我就只能看著自己的好兄弟一步一步的自我毀滅...​。」

陳零九認為謝和弦自己犯的錯自己承受，​生病不是理由，​很多道歉說了也已經來不及，​因為傷疤還是在，​最後向對方喊話：「希望你能好好的控制病情​，繼續做音樂給我們聽，​不要在網路上談論那些私領域的事情，​對與錯也許不是那麼重要了...​好聚好散​，好好的寫歌唱歌，​我們不想那麼快失去一個好的音樂人，一個好兄弟。」（編輯：楊穎軒）

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若懷疑孩童遭受身體、精神虐待或性侵害、性騷擾，請撥打113保護專線，透過專業社工員處理，救援兒童脫離危機。
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陳零九 謝和弦 Keanna 性愛影片 A片

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