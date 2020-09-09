曾莞婷首次挑樑金鐘主持　霸氣喊話Lulu：把妳PK掉

第55屆電視金鐘頒獎典禮將於26日於國父紀念館登場，主辦單位今年跳脫固定主持人方式，將由3組分段主持人，擔任典禮主持，包含白家綺、Gino、曾莞婷和陳冠霖， Lulu（黃路梓茵）搭配盧廣仲及曾國城加炎亞綸的組合，星光大道則由去年表現零負評的黃豪平搭檔大霈聯手主持，值得注意的是，女神曾莞婷首次踏進金鐘殿堂，她信心滿滿地向去年擔任金曲主持的Lulu喊話。





曾莞婷坦言一直想參與金鐘卻始終沒機會，這次好不容易可以當主持人，自己也挺意外，笑說：「主辦單位怎麼會有這個勇氣找我們。」但仍抱著學習跟觀摩的心，盡全力做好主持人的角色，她還開玩笑和另一組主持人Lulu喊話：「萬一不小心主持太好把妳PK掉怎麼辦？」





曾莞婷今年很努力挑戰不同的主持類型，想跳脫大家對她既定的印象，期望明年上台就不只是以主持人的身分，而是領獎人的身分，此外，曾莞婷這次的典禮服裝走簡單剪裁、高雅氣質路線，但還是會顯露身材曲線，希望能帶給大家典雅又性感的感覺。





白家綺接了金鐘主持人工作後才得知自己懷孕的喜訊，因此在服裝造型上，還得看到時候的身形狀態來調整，她笑說希望可以當第一位最美的金鐘孕婦主持人，並把自己定位成「搞笑擔當」，需要炒熱氣氛的工作都可以交給她。





從未當過主持人陳冠霖，每年的金鐘典禮也都碰巧在拍戲，這次終於有機會可以參與這麼大的盛典，而當天的服裝走黑手黨造型，在旁的工作人員都直呼「帥氣」。事實上，陳冠霖與主持搭檔曾莞婷曾在台劇合作，他稱讚對方人美演技棒，還開玩笑說：「明明可以靠顏值，幹嘛還要靠演技」，更說曾莞婷是金鐘的顏值擔當，謔稱自己則是那顆老鼠屎。



