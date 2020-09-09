恆述法師大動作決裂張菲、小哥　許聖梅揭私下內幕

70歲的恆述法師（費貞綾）3月時傳出欠下高利貸，她日前突然召開記者會，痛批張菲、費玉清是小氣的土豪，三姊弟這次為了錢鬧翻，關係降到冰點，對此，名嘴許聖梅也在節目《國民大會》節目上，曝光恆述法師會大動作開記者會的動機。





恆述法師今年3、4月遇到債務問題，就有一個神豪向恆述法師確認是否真的欠債後，表明願意協助還債。許聖梅則提出疑問：「神豪是誰？如果是鐵粉，應該會認識。」恆述法師表示自己也不清楚，也不知道對方會捐助多少錢，還找了2名助理作證，坦言去了銀行才知道對方捐了3千萬台幣，現場還拿了一個好大的袋子，就這樣提著錢去解決債務危機。





事實上，張家三姊弟感情甚篤，就連費玉清在去年引退時，也是因為受到姊姊恆述法師的影響。許聖梅透露：「恆述法師曾告知費玉清，要是他不退休，就會大病一場。」果真費玉清一引退，就立刻爆發新冠肺炎，但因為費玉清已經封麥，就不用到大陸演出，躲過新冠肺炎的危機，而這似乎也印證了恆述法師的預測，甚至說自己救了費玉清一命。



