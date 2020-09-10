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白冰冰連譙「N次渣」　反問丁允恭：有沒有摧毀國家質感

娛樂中心／綜合報導
calendar_today2020-09-10 10:17:38update2020-09-10 10:21:48

▲白冰冰（右圖）談丁允恭桃色醜聞。（圖／資料照、白冰冰直播）
▲白冰冰（右圖）談丁允恭桃色醜聞。（圖／資料照、白冰冰直播）
前總統府發言人丁允恭昨（9日）遭週刊爆料，他於任職高雄市新聞局長期間，與一名女記者大玩「辦公桌性愛」，還逼對方墮胎3次、同一時間周旋4女，輿情譁然，去年自掏腰包為高雄拍MV、遭丁允恭酸「摧毀城市質感」的白冰冰，透過直播反問：「是我的《來去高雄》比較沒質感？還是你當個渣男比較沒質感？」更連說了多N個「渣」字，酸度破表。

▲總統府發言人丁允恭遭爆劈腿多女、在高雄市當新聞局長時，把辦公室當砲房，事件曝光後他火速請辭。（圖／NOWnews資料照)
▲丁允恭於事發後火速請辭總統府發言人職務，並關閉臉書。（圖／資料照)
白冰冰表示，自己唱過多首以台灣為主題的歌，對台灣的大愛絕非僅表現在《來去高雄》這首歌，稱昨天一群記者找她，但她不想回應，「那不關我的事，別人的興趣我幹嘛去接觸，我那時只是拍一個《來去高雄》就是摧毀高雄的城市質感，那個帽子扣得太大了！」

「我一心一意想為高雄做一些好事，不因為它在誰的執政之下，人家選上我才寫的歌耶，跟選舉沒關係，為何非你族類就非就要把對方逼死不可？這時候我可以逼你嗎？」白冰冰火力全開，狠酸丁允恭：「是我的《來去高雄》比較沒質感？還是你當個渣男比較沒質感？唉呀渣呀！渣渣渣渣渣...。」

白冰冰直言，無法想像丁允恭在自己的辦公室、辦公時間，「門關起來，一片門薄薄的裡面都沒呻吟聲嗎？外面的職員真的都沒聽見嗎？你們是容忍他這樣？還是覺得那沒關係？局長跟記者是OK的，你們是這樣想的嗎？這麼重要的職務、重要的人擺在我們國家團隊...噢，他有沒有摧毀國家質感啊？有沒有啊？」

丁允恭的桃色新聞爆發後，白冰冰說太多朋友打電話來，稱一切都是丁的報應、不是不報是時候未到，「但我不希望這樣的報應報在我們眾多的女性身上，女生們『被這樣』還是滿可憐的，女性未來在職場還是小心一點，遇到渣男真的非常的不得已。」

▲白冰冰絕地大反攻，開酸。（圖／資料照、白冰冰直播）
▲白冰冰絕地大反攻，開酸丁允恭。（圖／白冰冰直播）
片末，白冰冰再次狂酸：「噢！好有質感喔！為他做一首歌吧，渣男台灣繞一圈，渣渣渣渣渣渣渣渣渣，換我說渣，國家不應該有這樣的團隊啦！他自己的事自己負責，他的團隊的人是放任嗎？那這樣真的摧毀國家質感喔！」（編輯：楊穎軒）

▲白冰冰
▲白冰冰揶揄丁允恭「比較有都會質感」。（圖／白冰冰臉書）
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白冰冰 丁允恭 渣男 來去高雄 直播

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