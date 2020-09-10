白冰冰連譙「N次渣」　反問丁允恭：有沒有摧毀國家質感

白冰冰表示，自己唱過多首以台灣為主題的歌，對台灣的大愛絕非僅表現在《來去高雄》這首歌，稱昨天一群記者找她，但她不想回應，「那不關我的事，別人的興趣我幹嘛去接觸，我那時只是拍一個《來去高雄》就是摧毀高雄的城市質感，那個帽子扣得太大了！」
「我一心一意想為高雄做一些好事，不因為它在誰的執政之下，人家選上我才寫的歌耶，跟選舉沒關係，為何非你族類就非就要把對方逼死不可？這時候我可以逼你嗎？」白冰冰火力全開，狠酸丁允恭：「是我的《來去高雄》比較沒質感？還是你當個渣男比較沒質感？唉呀渣呀！渣渣渣渣渣...。」
白冰冰直言，無法想像丁允恭在自己的辦公室、辦公時間，「門關起來，一片門薄薄的裡面都沒呻吟聲嗎？外面的職員真的都沒聽見嗎？你們是容忍他這樣？還是覺得那沒關係？局長跟記者是OK的，你們是這樣想的嗎？這麼重要的職務、重要的人擺在我們國家團隊...噢，他有沒有摧毀國家質感啊？有沒有啊？」
丁允恭的桃色新聞爆發後，白冰冰說太多朋友打電話來，稱一切都是丁的報應、不是不報是時候未到，「但我不希望這樣的報應報在我們眾多的女性身上，女生們『被這樣』還是滿可憐的，女性未來在職場還是小心一點，遇到渣男真的非常的不得已。」
片末，白冰冰再次狂酸：「噢！好有質感喔！為他做一首歌吧，渣男台灣繞一圈，渣渣渣渣渣渣渣渣渣，換我說渣，國家不應該有這樣的團隊啦！他自己的事自己負責，他的團隊的人是放任嗎？那這樣真的摧毀國家質感喔！」（編輯：楊穎軒）
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