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BLACKPINK合作大導演推紀錄片　私密生活全曝光

記者陳雅蘭/綜合報導
calendar_today2020-09-10 15:47:32

▲BLACKPINK合作Netflix推紀錄片。（圖／BLACKPINK IG）
▲BLACKPINK合作Netflix推紀錄片。（圖／BLACKPINK IG）
影音平台Netflix除了有戲劇、電影和影集，宣布將攜手偶像團體BLACKPINK，推出首部韓國流行音樂紀錄片《BLACKPINK: Light Up the Sky》，這也是BLACKPINK出道以來的第一支紀錄片，該作將由名導Caroline Suh執導拍攝，內容將記載她們如何迅速崛起，成為超級巨星的歷程。

BLACKPINK出道至今堪稱「紀錄製造機」，最新單曲《ICE CREAM》甫發行就空降美國告示牌排行榜HOT 100第13名，創下該團史上最佳成績；這也是她們今年第3次進入單曲榜前40名，是繼美國性感女團五佳人 （Fifth Harmony）後，連續3首歌打進前40名的女子團體。 

艾美獎提名導演Caroline Suh再度掌鏡，執導韓國流行音樂紀錄片《BLACKPINK: Light Up the Sky》。片中除了有與BLACKPINK團員JISOO、JENNIE、ROSÉ和LISA的獨家訪談之外，還穿插了從未曝光過的畫面，讓粉絲透過鏡頭，看她們一路從練習生，蛻變為紅遍全球巨星的生活。 

紀錄片當中，還將搶先揭露BLACKPINK新專輯的錄製過程，見證韓流偶像團體所須經歷的高低起伏，並瞭解每一位團員的驚人才華是如何相互結合，以及呈現獨樹一格的創新風格。BLACKPINK也於2019年寫下歷史紀錄，成為首組登上科切拉音樂節（Coachella）舞台表演的韓女團，本片亦以此成就作為結尾。 

BLACKPINK表示：「我們等不及要和全球的Blink（歌迷名）在Netflix分享我們的故事。希望這部紀錄片能帶給觀眾歡樂和希望，一起開心見證我們過去4年來在幕前並肩走過的旅程。」《BLACKPINK: Light Up the Sky》將於10月14日全球同步在Netflix上線。

▲Netflix與BLACKPINK合作，推出首支韓星紀錄片。（圖／Netflix）
▲▼Netflix與BLACKPINK合作，推出首支韓星紀錄片。（圖／Netflix、NOWnews資料照）
▲BLACKPINK三月林口開唱。（圖／資料照）

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Netflix BLACKPINK 紀錄片 知名導演 韓流

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