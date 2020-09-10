專訪／李準基「任務重壓力大」陷憂鬱！苦喊：我也是人啊

李準基樂觀、開朗且調皮的形象眾所周知，但在《惡之花》中卻飾演與自己個性大反差的角色，劇中他詮釋患有「人格障礙症」的「都賢秀」，他是一位沒有喜怒哀樂、犯罪意識和同理心的人。聊到負面情緒的話題，李準基則說自己也是人，也常出現提不起勁、陷入憂鬱的時候，最近更因為累積太多演技的困擾，心理非常疲憊，但他調適得快，開心表示：「作為主演，我還是希望和我一起工作的伙伴都能開心，所以會盡量展現比較開朗的一面。我也很快地就調適過來了，大概只要一天我就能恢復到原來的樣子！」
李準基表示要以「沒有情緒」的演技飾演「都賢秀」真的非常困難，他說：「我真的覺得都賢秀這個角色很不好演！他是透過了志元（劇中老婆），透過他們一起相處的時間，慢慢地喚醒了他內心深處的情感，要用無表情來演出他的內心變化。所以從眼神表情到臉部表情，透過相機去捕捉這些細微的變化帶來的意義，這是在這個作品裡我認為最難的部分。」而李準基最後成功演活「都賢秀」，更被譽為「連脖子的血管都會演戲的演員」，他表示最費盡心思的就是細微表情，一開始就很希望能被觀眾發現，聽到這樣子讚美，自己萬分感謝。
李準基繼2018年與《雖然是精神病但沒關係》的徐睿知合作《武法律師》後，已有2年時間沒有拍攝甜蜜愛情戲碼，新作《惡之花》雖然與文彩元飾演夫妻，但故事則著重於懸疑部分，他為此喊話，這次已體驗不同的戲路，許願下一部作品要嘗試「浪漫喜劇」，自豪的說：「我覺得我可以表現得很有趣！」
其實南韓疫情8月中時再度爆發，不少演員紛紛確診，許多劇組宣布停拍、作品延後播出，《惡之花》也是其中受災戶，第12集還因此順延一周播出，李準基透過《NOWnews今日新聞》向各國粉絲精神喊話，他表示：「因為2019新型冠狀病毒（COVID-19），很多平常覺得理所當然的事情都被限制了。但不管怎麼樣，健康都是最重要的。不要生病，保持健康愉悅的心情，我們要一起克服這個艱難的時刻。當這個危機度過之後，我會盡快用健康的模樣去跟你們相見的！」《惡之花》獨家在LINE TV播出。
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