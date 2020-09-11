ØZI、9m88激出新火花！「嘻哈撞爵士」登金曲31表演

《第31屆金曲獎頒獎典禮》將於10月3日登場，主辦單位特地找來去年的最佳新人ØZI和今年入圍新人獎的9m88同台演出，2人音樂風格充滿靈魂，當嘻哈對上爵士，將擦出不一樣的火花，為金曲帶來耳目一新的表演。





「核彈級嘻哈歌手」ØZI及「靈魂女聲」9m88曾經合作過，已培養出不少默契，這次再度攜手合作，ØZI表示：「目前我們一起開會討論了一下概念，這週開始會密集的排演，令人期待。而且我跟『88』默契配合的也很不錯，相信這次會給大家帶來更有趣的演出。」9m88則笑說：「每次和ØZI演出都很安心，相信這次一定也會很好玩！許多沒有看過我現場的觀眾，希望能給我一個機會，欣賞我的現場演出。」





ØZI去年拿下「最佳新人獎」，魅力席捲整場，9m88也在今年入圍「最佳新人獎」，專輯《平庸之上》中的歌曲《最高品質靜悄悄》也入圍「年度歌曲」及「最佳單曲製作人獎」，2人台風迷人、實力非凡。



