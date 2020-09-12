歐陽妮妮因星二代標籤被霸凌　坦言「要活著就勇敢面對」

《腦波小姐》由歐陽妮妮、張書豪、蔡黃汝（豆花妹）與張捷主演，歐陽妮妮在戲裡因有靈異體質，從小就看得見阿飄，因此被霸凌說是怪胎，又因天生「腦波比別人長」，而成為超級腦波測試員，在遊戲世界大顯身手，角色前後有如一百八十度大轉變。



▲歐陽妮妮（右）、張書豪主演《腦波小姐》。（圖 / 麗象影業提供） 對於該角色，她坦言與她有相似之處，從小被說是星二代，被許多網友另眼看待，只要有任何消息，便有排山倒海的網路霸凌，她認為，不管遇到再大挫折，自己都會想辦法走出來，因此學會不在意網路言論，「如果我很在意我就自殺了。」



▲歐陽妮妮首當女一，證明自己演技。（圖 / 麗象影業提供） 不管是戲裡與戲外歐陽妮妮面對霸凌皆正能量面對，但她在意網友說：「有她的作品我都不要看。」她認為：「如果你（指網友）還沒看過我的作品，就先否定我的一切，我會很難過！畢竟自己盡了最大努力，希望能透過努力來證明。」歐陽妮妮透露，自己也學習著不在意這些網路言論，直喊：「如果我還要在這世上活著，就要勇敢面對這個課題。」



▲歐陽妮妮（左）努力有被看見。（圖／麗象影業提供） 談及為什麼喜歡演戲？歐陽妮妮說，喜歡演戲是從喜歡看戲開始，她從小就立志想演戲給大家看，後來因為主演電影，開始上了表演課，才明白原來演戲是如此這般，對她而言，自己能從表演中獲得成就感，並給予自身很多能量。此外，《腦波小姐》近期釋出3分鐘搶先看，有網友私訊歐陽妮妮誇她，「沒想到你會演戲」，更直說：「妳不是花瓶。」讓歐陽妮妮非常感動：「努力有被看見。」《腦波小姐》今（12）日起晚上8點於中天綜合台首播。



